Пьяный водитель с ножом избил подругу, устроил погоню и ранил полицейского

Выпивший дебошир устроил настоящий триллер на астраханской дороге: сначала избил знакомую, затем попытался скрыться на Opel Astra, игнорируя полицейских. Когда его остановили, он выхватил нож и начал угрожать себе и сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области, инцидент произошел в Трусовском районе. Сотрудники ДПС заметили остановившуюся посреди дороги иномарку, из которой вышла взволнованная девушка. Она рассказала, что знакомый избил ее и скрылся на Opel Astra, который все еще был в зоне видимости на уходящей вдаль дороге.

Полицейские догнали машину, но водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил удирать, нарушая ПДД. Тогда автоинспекторы запросили помощь у другого экипажа, и вскоре иномарку удалось остановить.

Когда инспекторы подошли к машине, 32-летний астраханец с явными признаками опьянения начал размахивать ножом и угрожать самоубийством. Полицейский обезоружил его, но нарушитель успел нанести порезы себе и сотруднику. Пострадавшим вызвали скорую, их доставили в больницу.

В отношении дебошира составили административные материалы за невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и отказ от медосвидетельствования. По факту посягательства на жизнь полицейского проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.