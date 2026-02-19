ДоDOOMались: как сыграть в легендарный шутер через мультимедийку авто

Легендарный шутер 1993 года превратился в универсальный эталон совместимости: если какое-либо устройство обладает экраном и процессором, то рано или поздно кто-то запустит на нем DOOM. За три десятилетия энтузиасты превратили портирование DOOM в отдельный вид искусства, граничащий с безумием. И установка игрушки в автомобиль — еще не самый «стремный» вариант.

Фанаты «стрелялки» готовы «юзать» ее где угодно и на чем угодно

Изобретательные игроки находят все более безумные способы заставить творение компании id Software работать на оборудовании, которое изначально создавалось для отображения разве что пиксельных часов. Разработчики и представить не могли, что их детище превратится в своеобразный тест Тьюринга для бытовой техники и не только.

Показательным примером служит то, как DOOM запустили на фитнес-браслете, добавив к мониторингу сна и подсчету калорий возможность истребления демонов. Однако гораздо более дикой выглядит идея играть в «стрелялку» на термостате.

Так, на дисплее устройства контроля температуры Honeywell Prestige поставили версию Chocolate DOOM, причем исходный код игры работает напрямую с «железом» без необходимости в операционной системе. При этом управлять стрельбой через интерфейс регулировки температуры оказалось тем самым сущим адом.

Автомобильная промышленность также пала жертвой демонического нашествия. Во времена правления Обамы владелец Porsche 911 Carrera S 2017 года выпуска нашел способ загрузить DOOM прямо в бортовую систему машины всего за несколько простых шагов.

На небольшом дисплее циферблаты спидометра и тахометра уступили место пиксельным монстрам, превратив салон люксового спорткара в кабину истребителя нечисти. При этом управлять персонажем можно напрямую при помощи рулевого колеса автомобиля.

DOOM оставил свой след даже в сфере спорта, умельцы внедрили классический шутер в тренажер Life Fitness. Вскрыв уязвимости в прошивке на базе Android и подменив пакеты официальных обновлений, они заставили кардиомашину крутить не только воображаемые педали, но и настоящее мясо. Сжигание калорий обрело буквальный смысл: бежишь и стреляешь, стреляешь и бежишь.

Список устройств, на которых побывал DOOM, давно перестал удивлять ассортиментом рядовой бытовой техники и превратился в коллекцию самых неадекватных инженерных курьезов. Одним из самых нелепых примеров стала модификация электронного теста на беременность.

Разработчик не просто вживил микроконтроллер в пластиковый корпус устройства, но и переписал драйвер дисплея так, чтобы крошечный монохромный экран выдавал не одну или две полоски, а полноценного пиксельного морпеха. Управлять главным героем, правда, практически невозможно, но сам факт существования такой версии свидетельствует о том, что даже интимная медицина не устоит перед демонами.

Еще одни умельцы нашли способ запустить игру прямо на кассах самообслуживания в кафе быстрого питания. Операционную систему PC POS, которой оснащены аппараты в ресторанах, адаптировали для управления главным героем DOOM.

Другие хакеры смогли обойти системы безопасности банкомата, чтобы установить на него свою прошивку, способную запустить DOOM. В данном случае все было сделано исключительно для подтверждения технологических уязвимостей устройств, однако мысль о том, что при желании в банкомате или кассе кафе может находится портал в Преисподнюю поражает воображение.

Венцом технологического безумия стал проект ученого из MIT: девушка смогла использовать колонии бактерий кишечной палочки в качестве живого дисплея. Каждый одноклеточный организм на нем выполняет функции отдельного пикселя, подсвечиваясь флуоресцентным белком.

Однако для смены одного кадра на «экране» размером в 32 на 48 пикселей бактериям требуется 70 минут на подсветку и более восьми часов для последующего восстановления. Частота кадров ограничивается одной сценой раз в 8,5 часов. Однако это не отменяет главного: если сильно захотеть, можно запустить DOOM на чем угодно.