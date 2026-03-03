Сантехника для чайников: как починить текущий кран за 15 минут

Есть два типа мужчин. Первые при звуке капающей из крана воды в своей квартире сразу набирают телефон сантехника. Вторые лезут под раковину сами, вооружившись разводным ключом, однако все частенько заканчивается тем же звонком специалисту, но уже с добавлением фразы «прорвало трубу, срочно приезжайте».

Сантехника — не магия и не ракетостроение, это механика и логика. Большинство поломок в квартире лечится за 15 минут, если знать, куда крутить и чем давить. Главное -— помнить одно золотое правило, которое гласит: перекрой воду, прежде чем что-то откручивать.

ДИАГНОСТИКА: НАЧАЛО НАЧАЛ

Прежде чем хвататься за инструмент, нужно понять, с чем мы имеем дело. Если у вас старый вентильный кран (с двумя ручками — горячая/холодная), и течет прямо из-под маховичка, пока кран закрыт, то виновата кран-букса. Если же у вас однорычажный смеситель, и вода капает из-под ручки или сочится из самого «носика» крана, хотя рычаг поднят, тогда виноват картридж.

Не пытайтесь «лечить» однорычажный кран подтягиванием гаек под мойкой. Там либо резинки износились, либо керамические пластины внутри картриджа перестали прилегать. И проблему решит только появление нового крана.

ДЕДОВСКИЙ МЕТОД

Это классика: вы крутите ручку, и червяк давит на резиновую прокладку, а та перекрывает воду. Если кран течет, когда закрыт, то прокладка износилась или задубела.

Что делать:

1) Перекрываете вентили на трубах под раковиной. Если их нет, лезьте в стояк (об этом позже, спойлер: не лезьте).

2) Снимаете декоративный колпачок на вентиле (часто там спрятан винтик под шестигранник или отвертку).

3) Откручиваете сам вентиль и вытаскиваете кран-буксу.

4) Находите в торце резиновую шайбу. Выковыриваете ее, бежите в магазин сантехники и просите такую же. Купите сразу 10 штук, они пригодятся, а стоят копейки.

5) Меняете, собираете обратно.

Если кран течет из-под вентиля (когда вода сочится по штоку), пока он открыт, там износился сальник. Можно попробовать поджать гайку сальника (ту, что сразу под маховиком), но обычно проще купить новую кран-буксу.

КРАН-БУКСА ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

В современных вентильных кранах стоят керамические буксы. Там две пластины с отверстиями плотно прилегают друг к другу. Поворачиваете ручку, отверстия совпадают, и вода течет.

Если такая букса потекла, чинить в ней нечего. Если появился люфт или износ, прокладками это не исправить. Просто покупаете новую буксу (берите с собой старую в магазин, там есть нюансы с посадочным местом и длиной штока), меняете её. Это еще проще, чем с резинками.

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Рычаг расшатался, течет из-под него или вода плохо смешивается (то кипяток, то ледяная) — виноват картридж. Это пластиковый стакан с тремя отверстиями внутри.

Процесс занимает 10-15 минут:

1) Перекрываете воду.

2) Под рычагом ищите маленькую заглушку (красная/синяя точка). Поддеваете ножом — там винт (обычно под шестигранник).

3) Откручиваете винт, снимаете рычаг и декоративный колпачок.

4) Откручиваете прижимную гайку (обычно ключом на 27 или разводным).

5) Вытаскиваете картридж. Запоминаете, как стоят выступы на дне (там есть пазы, вверх ногами не поставите).

6) С новым картриджем — та же история. Ставите, закручиваете, надеваете рычаг.

КОГДА ЗВАТЬ САНТЕХНИКА

1) Если под раковиной нет вентилей, и нужно перекрывать стояк во всем доме. Для этого надо лезть в подвал или щиток на лестничной клетке. Там старые закисшие задвижки, которые, если их дернуть, либо не закроются, либо сломаются, и вы оставите без воды весь подъезд. А если они закрылись, а вы что-то сломали у себя, то пока вы будете чинить, соседи сверху начнут звонить в дверь с вопросом, где вода. Вызовите сантехника из УК, он имеет доступ и право заниматься такими вещами.

2) Если трубы ржавые и гайка не поддается. Вы приложили усилие, а ключ проворачивается вместе с трубой. Это грозит прорывом. Лучше остановиться.

3) Если вы уже открутили что-то, а собрать обратно не можете, а вода прет. В этой ситуации самое ценное — холодная голова и тряпки. Но лучше до нее не доводить.

Починить текущий кран может почти каждый, что полезно и экономит бюджет. Начните с диагностики, купите нужную запчасть и действуйте спокойно, без лишнего героизма. А если запахло жареным, оперативно подставляйте тазик под струю и звоните профессионалу.