Мужской фитнес: как правильно установить турник дома

В идеале мужчине нужно всегда держать себя в хорошей физической форме. Но покупать абонемент в спортзал не всегда хочется, потому что это достаточно дорого, да и ездить туда бывает далековато. Зато в качестве альтернативы можно самостоятельно повесить дома турник.

История знает немало случаев, когда турник, вмонтированный в дверной проем своими силами, срывался в самый неподходящий момент. Поэтому давайте раз и навсегда разберемся, как сделать домашний турник не просто функциональным, но и безопасным.

РАСПОР ИЛИ АНКЕРЫ: БИТВА ТИТАНОВ

На рынке представлены два основных типа турников для дома: распорные (телескопические) и те, что крепятся на сквозных болтах (анкерных).

Распорный турник держится за счет того, что вы раздвигаете трубу с усилием и фиксируете ее гайками. В итоге не нужно сверлить стены, конструкцию легко снять и перенести в другую комнату. С другой стороны, турник упирается в наличники и косяки, а они не всегда рассчитаны на серьезные нагрузки. А анкерный крепится к стене или бетонному перекрытию мощными болтами. Но стены придется сверлить, а после демонтажа останутся дыры.

Если арендуете квартиру и не хотите проблем с хозяином, лучше сделать ставку на распорный турник. Но когда живете у себя и планируете заниматься серьезно, смело выбирайте анкеры.

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУРНИКА

Прежде чем бежать в магазин, подойдите к дверному проему и постучите по стене.

1. Идеальный вариант: стена бетонная или кирпичная, дверной проем без наличников (или они приделаны намертво), а турник упирается прямо в бетон или кирпич.

2. Плохой вариант: дверной проем в перегородке из гипсокартона. Он просто продавится или сломается под точечной нагрузкой. В таких проемах ставить распорный турник категорически нельзя. Подойдет только анкерное крепление к металлическому профилю внутри стены, но это сложная инженерная задача.

3. Опасный вариант: дверная коробка из МДФ или дерева с пустотами внутри. Она просто не рассчитана на вес взрослого мужчины.

АНКЕРНЫЙ ТУРНИК: СТАВИМ НА ВЕКА

Если вы предпочли анкерный способ, вам понадобится перфоратор, сверло по бетону и самоотверженность.

Выбирая анкеры, не экономьте. Анкерные болты должны быть диаметром не менее 10-12 мм и длиной не менее 80-100 мм. Чем длиннее анкер, тем больше площадь зацепления со стеной.

Разметка. Кронштейны турника должны крепиться строго горизонтально. Используйте уровень. Даже перекос в 2-3 градуса создаст неравномерную нагрузку на одну сторону.

Сверление. Сверлите строго перпендикулярно стене. Глубина отверстия должна быть чуть больше длины анкера. После сверления обязательно продуйте отверстие или прочистите — бетонная крошка внутри не даст анкеру зайти до упора.

Момент затяжки. Затягивайте гайки с усилием. Если у вас есть динамометрический ключ — отлично. Если нет, то просто затягивайте до упора, но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу.

РАСПОРНЫЙ ТУРНИК: КАК СНИЗИТЬ РИСКИ

Если все-таки в приоритете распорный турник, соблюдайте следующие правила:

Защита наличников. Никогда не упирайте турник голым металлом в крашеное дерево или МДФ. Во-первых, продавите поверхность. Во-вторых, скользко. Используйте резиновые или силиконовые накладки, которые идут в комплекте. Если их нет, купите в строительном магазине прокладки для мебели или обмотайте место упора изолентой в несколько слоев.

Усиление упора. Под места контакта турника с косяком можно подложить металлические пластины. Они распределят нагрузку на большую площадь и не дадут наличнику продавиться.

Страховка. Первый месяц, пока турник «притирается», подстилайте маты или подушки. Если турник выдержит месяц интенсивных тренировок, скорее всего, он выдержит и дальше.

Ежемесячная проверка. Раз в месяц берите ключ и подтягивайте гайки. Расчет нагрузки: физика для чайников

Давайте посчитаем. Средний мужчина весит 80 кг. Во время подтягиваний, особенно рывковых, нагрузка может возрастать в 1,5-2 раза. То есть турник должен выдержать минимум 120-150 кг динамической нагрузки. Распорный турник хорошего качества, установленный в бетонный проем, справляется с этим. Однако вес тренирующегося не должен превышать 90-100 кг для распорных моделей. Если вы тяжелее — только анкеры.

Турник в дверном проеме — лучший друг домашнего спортсмена. Но, как и любой друг, он не должен предавать в самый ответственный момент. Потратьте час на правильный монтаж, чтобы потом не потратить полгода на лечение спины.