Что делать, если заедает дверной замок

Представьте ситуацию: вы приходите домой с тяжелыми сумками, вставляете ключ в дверной замок и слышите ужасный скрежет. Или, что еще хуже, механизм заклинивает намертво, а вы не можете попасть в квартиру. Чтобы избежать этого, давайте разберемся, как правильно реанимировать замок. Тогда он будет служить годами и не подведет в самый неподходящий момент.

Рассказываем, как и чем правильно смазывать заклинивший механизм

Почему WD-40 — не панацея

WD-40 — гениальная вещь. Такой состав позволяет откручивать ржавые гайки и вытесняет влагу из механизмов. Но когда вы брызгаете в замочную скважину, происходит следующее:

1. старая смазка и грязь смываются вглубь механизма.

2. аэрозоль испаряется, оставляя тонкую масляную пленку.

3. через неделю пленка собирает пыль и грязь, превращаясь в абразивную пасту.

В итоге через месяц замок начинает заедать сильнее, чем до обработки. К тому же WD-40 — жидкость, она просто вытекает из личинки, оставляя полости механизма сухими.

Масло вам не друг

Масло (подсолнечное, машинное, веретенное) — гарантированная смерть замка в долгосрочной перспективе. Масло притягивает пыль как магнит. Пыль смешивается с маслом, превращаясь в грязь. Грязь забивает пружинки и пины (штифты), они перестают двигаться, и ключ перестает поворачиваться.

Лить масло в замок — всё равно что поливать двигатель сахарным сиропом. Работать будет первые мгновения, а потом вскрытие покажет ошибочность решения.

Идеальное решение — графит

Графит — это сухая смазка. Она не собирает пыль, не высыхает, не замерзает зимой и работает как плотный смазочный материал. Частицы графита имеют слоистую структуру: они скользят друг по другу, создавая эффект «шариков» между движущимися деталями.

Графитовая смазка идеальна для замков, потому что:

· не вытекает.

· не притягивает грязь.

· работает при любых температурах.

· заполняет микронеровности, облегчая скольжение.

Единственная проблема заключается в том, что графит бывает жидким (в аэрозолях) и сухим (порошок). Жидкий графит — это тоже масло с графитовой взвесью, он работает хуже, чем чистый порошок, но лучше, чем WD-40.

Входные двери (уличные) рекомендуется смазывать раз в полгода, особенно перед зимой и после зимы (перепады влажности). В случае межкомнатных дверей процедура требуется раз в год, если пользуетесь ими активно.

Что делать, если замок замерз

Если вы живете в собственном доме, например, за городом, замок входной двери может замерзнуть. Конденсат внутри превращается в лед, и ключ не лезет внутрь. Для решения проблемы есть несколько способов:

· графит не поможет, нужно сперва удалить лед.

· ни в коем случае не лейте внутрь механизма кипяток. Металл сожмется от перепада температур, а вода потом замерзнет снова и может повредить механизм.

· используйте специальную жидкость для размораживания замков (продается в автомобильных магазинах) или просто спирт. Он всегда растворяет лед и испаряется, не оставляя влаги.

· прогрейте ключ зажигалкой и аккуратно вставьте его в личинку. Повторите несколько раз.

После того как лед ушел, обязательно продуйте замок и поместите внутрь графит, чтобы удалить остатки влаги.

Чего делать нельзя

1. использовать солидол и литол. Густые смазки для замков — убийцы. Они намертво забивают механизм на холоде.

2. применять растительное масло. Засохнет через неделю и превратится в клей.

3. ограничиваться WD-40. Это только экстренная помощь, чтобы промыть замок от грязи перед нанесением графита. Набрызгали, прокрутили ключ, дали стечь грязи, и сразу пускайте в дело графит.

4. Заливать керосин. Это тоже растворитель, который вымоет остатки смазки.