Как открыть консервную банку, если открывашка сломалась

Представьте: вы на природе, у вас есть банка тушенки, аппетит разыгрался недетский, а открывашка... предательски сломалась. Или вы дома, консервный нож рассыпался в руках, а магазины закрыты. Знакомая ситуация?

Но отступать некуда, банку надо открыть. Вопрос: как? Интернет пестрит советами: потри об асфальт, ударь ложкой, разрежь ножницами. Что из этого реально работает, а что — блогерский фейк, после которого вы останетесь без ужина и с порезанными пальцами? Давайте разбираться по-взрослому, публикуем только проверенные методы.

Асфальт

Это классика армейского выживания и дворового фольклора. Принцип: крышка консервной банки имеет завальцованный шов — тонкий слой металла, соединяющий крышку с корпусом. Если этот шов сточить, крышка отвалится сама.

1. Переверните банку вверх дном.

2. Находите шероховатую поверхность: асфальт, бетонный пол, крупный наждак, бордюрный камень.

3. Трите банку о камень круговыми движениями, как будто вы точите нож. Только не жалея, но и не с дикой яростью.

4. Минуты через 2-3 вы увидите, что металл начал стираться, появилась канавка, может даже выступить сок или рассол.

5. Как только вы протрете шов до дыры, слейте жидкость. Затем либо резко надавите на крышку большим пальцем (осторожно, не порежьтесь!), либо сожмите банку руками — крышка отскочит.

Плюсы: Работает всегда. Не нужны инструменты.

Минусы: Процесс грязный, банка будет в песке и пыли. Если вы на природе, это не страшно. Если дома — готовьтесь мыть пол. Время — 3-5 минут.

Важно: Не трите до полного исчезновения шва. Как только появилась влага — останавливайтесь. Иначе тушенка вытечет на асфальт.

Ложка

Этот метод давно кочует по спискам лайфхайков и действительно работает. Но есть нюанс: ложка должна быть металлической и прочной, алюминиевая погнется.

1. Возьмите ложку за самую широкую часть (черпак) и начните тереть её ребром по завальцованному шву банки. Движения —вперед-назад, с усилием.

2. Металл ложки тверже металла банки. Вы будете постепенно прорезать жесть.

3. Когда появится первое отверстие, вставьте в него кончик ложки и работайте как рычагом, отгибая крышку.

Почему это работает: Ложка играет роль тупого напильника. Вы не режете, вы стираете. Открыть таким способом банку можно за 10-15 минут, но рука устанет. Если ложка дешевая — сотрется она, а не банка.

Альтернатива: Если ложки нет, подойдет любой металлический предмет с острым ребром: напильник, надфиль, старый ключ, даже край другой консервной банки.

Ножницы

Кухонные ножницы есть почти у всех. Но открыть ими банку, как обычную коробку, не получится — не та форма.

1. Вставьте одно лезвие ножниц (острое) в то место, где крышка прилегает к банке. Не в центр, а в самый край, у бортика.

2. Начните прокалывать жесть, делая маленькие надрезы по кругу.

3. Постепенно, надрез за надрезом, вы прорежете крышку по окружности.

Плюсы: Чисто, быстро (минуты 3-4), не нужна особенная сила.

Минусы: Высокий риск порезаться об острые края. Ножницы могут затупиться или сломаться, если жесть толстая. Метод подходит для банок с тонкими стенками.

Совет: Не пытайтесь резать непрерывно. Делайте проколы на расстоянии 1-2 см друг от друга, а потом просто отогните крышку.

Нож

Ударьте обухом ножа (тупой стороной) по крышке в нескольких местах по кругу, прямо по завальцованному шву. Сильно, но контролируемо. От ударов металл деформируется, шов нарушится, и крышку можно будет поддеть кончиком ножа.

В качестве альтернативы можно проткнуть крышку острием ножа в центре. Сделайте отверстие, а потом расширяйте его, вращая нож. Но это опасно, нож может сорваться внутрь.

Ключи от квартиры

Обычный ключ от квартиры (английского типа, плоский) может сыграть роль рычага.

1. Воткните бородку ключа в торец банки, где идет шов. Проколите жесть.

2. Используйте ключ как рычаг, отгибая крышку кусочек за кусочком.

3. Двигайтесь по кругу. Процесс похож на открывание ложкой, но ключ прочнее.