Мужчина и велосипед: как «переобуть» его и не сойти с ума

Наступила середина весны. Солнце уже греет как надо, и асфальт окончательно просох. Значит пришло подходящее время для заездов на велосипеде. Но если вы достаете его из кладовки и понимаете, что покрышки стерлись в ноль, их надо менять. Рассказываем, как сделать это максимально быстро и бесплатно.

Снять велосипедную покрышку голыми руками не получится, на современных моделях резина сидит на ободе намертво. Поэтому понадобятся шиномонтажные лопатки или, как говорят в народе, «монтажки».

Можно купить пластиковые, которые будут дешевыми и легкими. Такие не поцарапают обод, но могут сломаться на особо тугих покрышках. Лучший вариант для домашнего использования — металлические (стальные). Они буквально вечные, однако способны оставить отметины на алюминиевом ободе, если работать неаккуратно.

Отметим, что отвертки, ложки, ключи использовать не стоит. Зато пригодятся насос (желательно с манометром) и тазик с мыльной водой (для поиска проколов, если камеру нужно заклеивать).

Как снять колесо и покрышку

· Откручиваете колесо. Если у вас дисковые тормоза — будьте осторожны, не погните ротор (металлический диск). Если ободные — просто откручиваете эксцентрик или гайки.

· Спускаете воздух. Нажимаете на золотник ниппеля, пока не выйдет весь воздух. Если не спустить, снять покрышку будет невозможно.

· Вставляете одну «монтажку» между краем покрышки и ободом. Поддеваете так, чтобы край покрышки вышел наружу. Зацепляете хвост «монтажки» за соседнюю спицу, и тогда покрышка будет зафиксирована.

· Берете вторую «монтажку». Вставляете на расстоянии 5-10 см от первой и снова поддеваете. Проводите «монтажкой» по кругу, вытесняя край покрышки наружу. Когда половина снята, остальное можно снять руками.

· Снимаете камеру. Достаете ниппель из отверстия в ободе, и камера свободна. Вторую сторону покрышки снять еще проще даже без инструментов.

Ставим новую покрышку

Это самый ответственный момент, многие ошибаются именно здесь, поэтому правило №1 гласит: следим за направлением рисунка протектора. На боковине покрышки есть соответствующая стрелка или надпись Rotation. Она показывает, в какую сторону должно крутиться колесо. Обычно рисунок «елочкой» должен смотреть вершиной вперед, чтобы отводить воду. Перепутаете — будете при движении собирать грязь на себя, а тормозной путь вырастет.

Наденьте покрышку на обод одной стороной. Это легко. Вставьте камеру. Сначала чуть-чуть накачайте камеру (буквально на 10% от нормы), чтобы она приняла форму и не перекручивалась. Засуньте ниппель в отверстие.

Начинайте надевать вторую сторону покрышки. Руками заведите край покрышки на обод в районе ниппеля — там будет легче. Дойдя до места, где действовать руками уже не получается, берите «монтажку». Поддевайте край покрышки на 2-3 см и закатывайте её на обод.

Следите, чтобы «монтажка» не защемила камеру! Если между «монтажкой» и ободом попала камера, то она лопнет при накачке.

Когда покрышка полностью надета, проведите конструкцию рукой. Убедитесь, что камера нигде не выглядывает из-под края покрышки. Если выглядывает — подденьте «монтажкой» и заправьте.

Накачиваем шины

Как понять, что давление в велосипедной покрышке правильное? Есть старый метод под названием «щипок»:

· Накачиваете колесо. Затем сжимаете покрышку большим и указательным пальцами прямо над ободом. Если она продавливается легко, как мягкая подушка — воздуха мало. Если вы не можете сдвинуть её вообще — воздуха слишком много.

· Идеальный результат — это когда вы с усилием, но всё-таки можете сжать покрышку на пару миллиметров. Накачанные шины для шоссейных велосипедов должны быть по ощущениям похожи на камень, для горных допускается чуть более мягкий вариант.

· Если вы перекачали шину, то на каменистой дороге колесо будет «козлить», а камера имеет шанс лопнуть от удара. Если недокачали, рискуете пробить резину об обод при наезде на препятствие.

Оптимальное давление обычно написано на боковине покрышки (например, 40-65 PSI). Если проводите процедуру без манометра, то накачайте колесо до такого состояния, чтобы оно чуть-чуть приминалось под вашим весом, но не сплющивалось.

Что делать, если покрышка не налезает

· Перед установкой положите покрышку на некоторое время на солнце или рядом с батареей, чтобы резина стала мягче.

· Используйте при мыльный раствор (жидкое мыло + вода). Намажьте им край покрышки и обод.

· Не пытайтесь закрутить последние сантиметры одной «монтажкой». Ослабьте напряжение по кругу, начните с другой стороны.

Что делать, если колесо лопнуло при накачке

Если при накачке покрышка внезапно лопнула, скорее всего, вы защемили камеру между покрышкой и ободом. Не расстраивайтесь.

Спустите воздух, вытащите шину. Скорее всего, дырка маленькая, и её можно залатать с помощью клея и подходящей заплатки, уже не говоря о покупке новой камеры,

Главное — извлеките урок: в следующий раз перед накачкой проверяйте, чтобы камеры полностью находилась на своем месте.