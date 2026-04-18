Как правильно выбрать рабочие перчатки

В мужской среде есть дурацкий стереотип: «настоящий мужик» должен работать голыми руками, а мозоли — знак чести, медаль за труд. Чушь. Мозоль — это не медаль, а травма, которая снижает вашу эффективность, отвлекает от работы и может стать причиной появления инфекции. Давайте разберемся, как защитить руки, чтобы работать дольше, качественнее и без боли.

У неподготовленного человека в магазине глаза разбегаются от обилия видов перчаток. Они бывают хлопковые, кожаные, с резиновыми крапинками, нитриловые, виниловые. Какие же выбрать?

1. Для тяжелой работы (лопата, топор, кувалда, тачка). Вам нужны плотные перчатки с ПВХ-напылением или резиновыми вставками на ладони и пальцах. Обычно они сшиты из плотной ткани (хлопок, полиэстер), а ладонь покрыта точками из ПВХ или сплошным слоем резины.

Плюсы: защищают от мозолей, амортизируют вибрацию, не скользят, дышат.

Минусы: промокают, не спасут от гвоздя.

Когда брать: копка земли, переноска дров, работа с кувалдой, строительные леса.

2. Для тонкой работы (отвертка, пассатижи, настройка велосипеда, сборка мебели):

Тут нужна чувствительность пальцев. Плотные перчатки не подойдут — вы не сможете удержать маленький винтик. Ваш выбор — тонкие нитриловые или нейлоновые перчатки с ПУ-покрытием.

Плюсы: очень тонкие (0.3-0.5 мм), чувствуете пальцами всё, как голой рукой. Защищают от мозолей и мелких порезов. Нитрил не боится масел и растворителей.

Минусы: не годятся для тяжелого труда — порвутся.

Когда брать: ремонт техники, работа с инструментом в мастерской, автодело, сборка мебели.

3. Для защиты от химии (краска, растворители, масла):

Берите химически стойкие нитриловые перчатки. Они толще, плотнее, часто с длинной манжетой.

Плюсы: не пропускают жидкости, не растворяются в бензине и масле.

Минусы: не дышат, руки потеют.

Когда брать: покраска, пропитка, мытье деталей в солярке.

4. Для работы на холоде (зимний ремонт, уборка снега):

Утепленные перчатки с флисом или мехом внутри и водоотталкивающим верхом. Главное — не покупайте варежки, в них невозможно работать пальцами. Ищите модели с силиконовыми вставками на ладони — чтобы лопата не скользила.

Какие перчатки нельзя брать

· Хлопок без покрытия. Они только от пыли. Через минуту работы вы натрете мозоль прямо через них.

· Кожаные рабочие перчатки (старый тип). Грубые, толстые, дубят от пота, с них всё выскальзывает. Только для работы с очень горячим или очень колючим.

Перчатки должны сидеть плотно, но не сдавливать руку. Слишком свободные будут собираться в складки и сами натрут мозоль. Слишком тесные перекроют кровообращение, руки замерзнут и быстрее устанут.

Если работаете в перчатках долго, каждые 1-2 часа снимайте их, сушите руки и проветривайте. Пот — главный враг. В мокрых перчатках кожа преет, становится рыхлой и уязвимой.

Что делать, если появилась мозоль

Вы не надели перчатки, погорячились и натерли водяную мозоль, а работа не ждет. Что делать? Не прокалывайте пузырь! Пока кожа целая, она защищает рану от инфекции. Проколотый пузырь — это открытая рана. Прокол — только в крайнем случае, если мозоль находится в месте постоянного трения и мешает работать. И то — иглой, прокаленной над огнем и протертой спиртом.

Чтобы продолжить работу, промойте поврежденное место чистой водой, промокните. Обработайте антисептиком (хлоргексидин, мирамистин — не щиплет). Если их нет, используйте водку или спирт, но будет щипать.

Наложите специальный пластырь от мозолей — гидроколлоидный, он создает влажную среду, которая ускоряет заживление, и амортизирует давление. Если такого нет — возьмите обычный бактерицидный пластырь. Наклейте прямо на мозоль. Поверх него наклейте еще один слой лейкопластыря, сложенного в несколько слоев, чтобы создать «подушку».

Сверху наденьте перчатки. Правильные перчатки, о которых мы говорили выше.