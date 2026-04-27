Сверлим плитку без трещин: инструкция для мужчин, которая поможет подружиться с дрелью

Сверление кафеля — не квантовая физика, но и не долбежка бетона перфоратором. Здесь нужна другая тактика: без удара, с правильным сверлом и обязательным охлаждением. Сделайте всё по инструкции, и плитка останется целой, а вы — спокойным.

Обычное сверло по бетону или металлу на плитке не работает — оно соскальзывает и оставляет царапины. Вам нужно специальное сверло по кафелю:

Вариант 1: Копьевидное сверло (перка).

Самый распространенный вариант. Наконечник в виде маленького копья из твердосплавного металла. Оно не сверлит, а царапает, постепенно углубляясь.

· Плюсы: дешевое (100-200 рублей), подходит для большинства задач.

· Минусы: быстро тупится, требует аккуратности.

Вариант 2: Алмазное сверло (трубчатое или сплошное).

Профессиональный инструмент. На наконечнике — алмазное напыление. Сверлит быстро, чисто, без сколов.

· Плюсы: идеальный результат, долго служит.

· Минусы: дороже (500-1500 рублей), но если вы планируете сверлить часто — окупится.

Ни в коем случае не берите сверла для стекла или керамогранита без опыта — они требуют идеальной центровки и жесткой фиксации.

Подготовка

Верхний слой кафеля очень скользкий. Сверло будет «гулять» по его поверхности, оставляя некрасивые царапины, поэтому нужно сделать зацеп.

Способ 1 (самый надежный): малярный скотч.

Наклейте на место будущего отверстия кусочек малярного скотча или обычной изоленты. На нем нарисуйте крестик в центре. Скотч не даст сверлу скользить и защитит плитку от царапин.

Способ 2 (для ленивых): кернер.

Возьмите обычный кернер (или просто острый гвоздь). Аккуратно, легким ударом молотка, сделайте маленькую лунку в глазури. Сверло попадет в нее и не уйдет в сторону.

Внимание: Удар должен быть очень легким, иначе плитка треснет.

Техника сверления

1. Сверлим на минимальных оборотах. Выбирайте не больше 400 об/мин. Обычно это первое или второе положение переключателя скорости на дрели.

2. Без нажима. Сверло должно делать работу само. Вы только направляете. Охлаждение. При сверлении выделяется тепло. Кафель боится перегрева — от него идут микротрещины. Сверло нужно постоянно охлаждать.

Как охлаждать:

· Самый простой способ: попросите помощника капать водой из пипетки или пульверизатора прямо на место сверления.

· Если помощника нет — сделайте «ванночку» из пластилина. Слепите вокруг отверстия бортик из пластилина, налейте внутрь немного воды. Сверлите прямо через воду.

· Или просто подносите мокрую губку каждые 10-15 секунд.

Пошаговая инструкция

1. Разметка. Карандашом отмечаете центр будущего отверстия.

2. Наклейка. Клеите малярный скотч поверх отметки.

3. Выбор сверла. Вставляете копьевидное или алмазное сверло в дрель. Режим — только сверление, без удара.

4. Начало. На малых оборотах (можно даже поставить сверло под углом 45 градусов, чтобы снять верхний слой — старый прием профессионалов).

5. Процесс. Сверлите медленно, с охлаждением, без нажима. Периодически вынимайте сверло, чтобы удалить кафельную крошку.

6. Проход плитки. Как только сверло прошло кафель и уперлось в бетон или кирпич — можно останавливаться. Если нужно глубокое отверстие под дюбель, меняете сверло на обычное победитовое по бетону и включаете режим удара. Но будьте осторожны, не повредите края отверстия в плитке.

Что делать, если плитка треснула

Не паникуйте. Трещина — не конец света. Есть два варианта:

1. Если трещина маленькая и находится прямо под полкой/зеркалом — скорее всего, она будет не видна. Закрасьте её специальным восковым карандашом для ремонта кафеля или просто белым корректором.

2. Если трещина большая и в заметном месте — придется заменить плитку.

Лайфхак для идеальных отверстий под розетки и трубы

Если нужно большое отверстие (например, под трубу смесителя) — не используйте коронку без опыта. Коронка по кафелю — это сложный инструмент. Вместо этого:

1. Обведите нужный диаметр маркером.

2. Просверлите по контуру много маленьких отверстий (копьевидным сверлом) вплотную друг к другу.

3. Аккуратно выломайте середину и обработайте края круглым напильником.

4. Закройте некрасивые края декоративной накладкой (розеткой).