Сверлим плитку без трещин: инструкция для мужчин, которая поможет подружиться с дрелью

Обычное сверло по бетону или металлу на плитке не работает — оно соскальзывает и оставляет царапины. Вам нужно специальное сверло по кафелю:
Вариант 1: Копьевидное сверло (перка).
Самый распространенный вариант. Наконечник в виде маленького копья из твердосплавного металла. Оно не сверлит, а царапает, постепенно углубляясь.
· Плюсы: дешевое (100-200 рублей), подходит для большинства задач.
· Минусы: быстро тупится, требует аккуратности.
Вариант 2: Алмазное сверло (трубчатое или сплошное).
Профессиональный инструмент. На наконечнике — алмазное напыление. Сверлит быстро, чисто, без сколов.
· Плюсы: идеальный результат, долго служит.
· Минусы: дороже (500-1500 рублей), но если вы планируете сверлить часто — окупится.
Ни в коем случае не берите сверла для стекла или керамогранита без опыта — они требуют идеальной центровки и жесткой фиксации.
Подготовка
Верхний слой кафеля очень скользкий. Сверло будет «гулять» по его поверхности, оставляя некрасивые царапины, поэтому нужно сделать зацеп.
Способ 1 (самый надежный): малярный скотч.
Наклейте на место будущего отверстия кусочек малярного скотча или обычной изоленты. На нем нарисуйте крестик в центре. Скотч не даст сверлу скользить и защитит плитку от царапин.
Способ 2 (для ленивых): кернер.
Возьмите обычный кернер (или просто острый гвоздь). Аккуратно, легким ударом молотка, сделайте маленькую лунку в глазури. Сверло попадет в нее и не уйдет в сторону.
Внимание: Удар должен быть очень легким, иначе плитка треснет.
Техника сверления
1. Сверлим на минимальных оборотах. Выбирайте не больше 400 об/мин. Обычно это первое или второе положение переключателя скорости на дрели.
2. Без нажима. Сверло должно делать работу само. Вы только направляете. Охлаждение. При сверлении выделяется тепло. Кафель боится перегрева — от него идут микротрещины. Сверло нужно постоянно охлаждать.
Как охлаждать:
· Самый простой способ: попросите помощника капать водой из пипетки или пульверизатора прямо на место сверления.
· Если помощника нет — сделайте «ванночку» из пластилина. Слепите вокруг отверстия бортик из пластилина, налейте внутрь немного воды. Сверлите прямо через воду.
· Или просто подносите мокрую губку каждые 10-15 секунд.
Пошаговая инструкция
1. Разметка. Карандашом отмечаете центр будущего отверстия.
2. Наклейка. Клеите малярный скотч поверх отметки.
3. Выбор сверла. Вставляете копьевидное или алмазное сверло в дрель. Режим — только сверление, без удара.
4. Начало. На малых оборотах (можно даже поставить сверло под углом 45 градусов, чтобы снять верхний слой — старый прием профессионалов).
5. Процесс. Сверлите медленно, с охлаждением, без нажима. Периодически вынимайте сверло, чтобы удалить кафельную крошку.
6. Проход плитки. Как только сверло прошло кафель и уперлось в бетон или кирпич — можно останавливаться. Если нужно глубокое отверстие под дюбель, меняете сверло на обычное победитовое по бетону и включаете режим удара. Но будьте осторожны, не повредите края отверстия в плитке.
Что делать, если плитка треснула
Не паникуйте. Трещина — не конец света. Есть два варианта:
1. Если трещина маленькая и находится прямо под полкой/зеркалом — скорее всего, она будет не видна. Закрасьте её специальным восковым карандашом для ремонта кафеля или просто белым корректором.
2. Если трещина большая и в заметном месте — придется заменить плитку.
Лайфхак для идеальных отверстий под розетки и трубы
Если нужно большое отверстие (например, под трубу смесителя) — не используйте коронку без опыта. Коронка по кафелю — это сложный инструмент. Вместо этого:
1. Обведите нужный диаметр маркером.
2. Просверлите по контуру много маленьких отверстий (копьевидным сверлом) вплотную друг к другу.
3. Аккуратно выломайте середину и обработайте края круглым напильником.
4. Закройте некрасивые края декоративной накладкой (розеткой).