Как починить сломанную молнию за 5 минут

Вы достаёте рюкзак, чтобы собраться на работу или тренировку. Тянете за бегунок, а он едет, но зубцы за ним не смыкаются — остается щель. Или, что хуже, бегунок доехал до конца, а половинки молнии разошлись у него за спиной. Знакомая картина? Первая мысль: нести в мастерскую. Вторая: купить новый рюкзак. Но есть третий путь — починить самому за пять минут. И для этого не нужно менять бегунок. В девяти случаях из десяти достаточно просто сжать его плоскогубцами. Давайте разбираться, как это работает, когда помогает, а когда уже пора бежать в магазин за новой молнией.

Бегунок (или «собачка») — это металлическая деталь в форме трапеции. Когда вы его тянете, внутренние стенки бегунка зажимают зубцы с двух сторон и заставляют их войти друг в друга, как замок-молния.

Со временем (или от слишком усердного дёрганья) бегунок разгибается. Его стенки расходятся, перестают давить на зубцы — и молния перестаёт застёгиваться. Лечится это просто: стенки нужно вернуть на место, аккуратно сжав бегунок.

Инструмент

Вам понадобятся обычные плоскогубцы (жемчужные) или тонкогубцы. Главное, чтобы они были с ровными губками — без насечек, которые оставляют вмятины на металле. Если таких нет, можно взять обычные, но подложить кусочек кожи или плотной ткани, чтобы не повредить бегунок.

Что не брать: пассатижи с крупными зубьями — они сломают хрупкий металл бегунка.

Пошаговая инструкция (для молнии, которая разошлась сзади бегунка).

1. Осмотрите бегунок. Найдите, где находится зазор. Обычно бегунок имеет форму трапеции: он больше открыт с той стороны, куда входят зубцы, и уже с той, откуда выходит застёгнутая молния. Чаще всего расходятся именно выходные стенки.

2. Подготовьте бегунок. Сдвиньте его в самый конец молнии (туда, где зубцы ещё целые и не разошлись). Если молния разошлась полностью, сначала соедините половинки вручную и аккуратно надвиньте бегунок на сомкнутые зубцы.

3. Сжимаем. Возьмите плоскогубцы. Аккуратно, с умеренным усилием, сожмите бегунок поперёк движения молнии (то есть с боков). Не надо сжимать вдоль — это бесполезно. Цель — уменьшить зазор между стенками бегунка.

4. Проверяем. Потяните бегунок. Если молния застёгивается — успех. Если нет — сожмите ещё чуть-чуть. Не переусердствуйте!

5. Финальная проверка. Прогоните бегунок по всей длине молнии несколько раз. Движение должно быть плавным, без заеданий.

Молния разошлась до того, как бегунок доехал

Иногда бегунок идёт, а сзади него уже щель. Это та же проблема, лечится так же. Но есть нюанс: нужно проверить, не сломался ли ограничитель (металлическая скобка внизу молнии). Если ограничитель отогнулся, зубцы просто выскальзывают из бегунка. В этом случае сначала подожмите ограничитель плоскогубцами.

Что делать, если бегунок застрял или идёт туго

Если после сжатия бегунок стал идти туго, вы пережали. Аккуратно разожмите его тонкой отвёрткой или ножом. Немного отпустите — и попробуйте снова.

Если бегунок идёт туго сам по себе (до ремонта), возможно, проблема не в нём, а в грязи. Почистите зубцы старой зубной щёткой с мылом, потом смажьте молнию.

Лучшая смазка для молний — графит (грифель простого карандаша) или силиконовая смазка в аэрозоле. Ни в коем случае не масло — оно собирает грязь и ухудшит положение.

Когда бегунок и/или молнию придется менять

Метод сжатия работает только в одном случае: бегунок разошёлся, но зубцы целы. Есть три ситуации, когда он бессилен:

1. Сломан язычок. Отвалилось ушко, за которое тянут. Язычок можно заменить, но сам бегунок скорее всего в порядке. Просто купите новый бегунок (продаются в швейных магазинах) и наденьте его вместо старого (для этого нужно снять ограничитель, а потом поставить новый).

2. Изношены зубцы. Если они стёрлись, погнулись, сломаны — бегунок не за что цепляться. Сжатие не поможет. Нужно менять всю молнию. Это уже к мастеру.

3. Бегунок треснул или раскололся. Металл не выдержал, и деталь разрушилась. Здесь только замена.

Как проверить зубцы: проведите пальцем по молнии. Если чувствуете пропуски (зубца нет) или заусенцы — бегунок уже не спасёт.

Профилактика

· Не дёргайте. Рывки — главная причина разгибания бегунка. Тяните плавно.

· Не застёгивайте под углом. Молния должна застёгиваться на ровной поверхности.

· Раз в полгода чистите зубцы. Используйте сухую зубную щётку.

· Смазывайте графитом. Просто потрите зубцы мягким карандашом.