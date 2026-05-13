Как наточить ножницы в домашних условиях

Ножницы — это не два ножа, а взаимодействующие плоскости. И точить их нужно совсем не так, как кухонный нож. Секрет правильной техники кроется в том, чтобы почти не трогать режущую кромку. Метод, о котором мы расскажем, требует практики, но стоит потраченного времени. В итоге все должно получиться со второго-третьего раза.

Режущая кромка ножа — угол, образованный двумя спусками. В случае ножниц речь идет о месте встречи двух лезвий, скользящих друг относительно друга. Если пытаться по отдельности сделать каждый элемент острее, нарушится геометрия, и ножницы начнут резать хуже, зажевывая бумагу и не только.

Профессионалы точат ножницы с обратной стороны лезвия — по фаске, внутренней плоскости, прилегающей к другому лезвию. Задача — не сделать лезвие острее, а восстановить идеально плоскую поверхность фаски под правильным углом.

Точильный брусок

Вам понадобится мелкозернистый алмазный брусок или надфиль. Можно использовать и обычный точильный камень с очень мелким зерном (600-1000 грит). Но алмазный вариант лучше, с ним дело пойдет быстрее.

Шаг 1. Разберите ножницы

Открутите винт, соединяющий половинки. Работать с разобранными ножницами гораздо удобнее и безопаснее.

Шаг 2. Найдите фаску

Возьмите одну половинку. Посмотрите на внутреннюю сторону лезвия (ту, что прилегает к другому лезвию). Вы увидите, что она не плоская, а имеет легкую фаску — скос под углом 75-85 градусов. Вот эту фаску и нужно точить.

Шаг 3. Прижимаем брусок к фаске

Кладите брусок плашмя на фаску. Ваша задача — проводить бруском по лезвию, повторяя угол фаски. Не нужно водить лезвием по бруску как в случае с ножом. Напротив, необходимо водить бруском по лезвию.

Движение следует начинать от пятки (винта) к кончику с лёгким нажимом. На каждом проходе брусок должен скользить по всей длине фаски.

Шаг 4. Контролируйте заусенец

Через 10-15 раз вы почувствуете, что на противоположной стороне лезвия (на режущей кромке) появился шершавый заусенец. Это признак того, что вы сняли металл на нужную глубину. Аккуратно снимите заусенец лёгким движением плоского мелкого бруска или надфилем (буквально один-два прохода).

Шаг 5. Повторите для второй половинки

Надфиль и обратная кромка (для очень тупых ножниц)

Если ножницы в запущенном состоянии и не режут даже бумагу, одной фаской не обойтись. Используйте метод обратной кромки. Возьмите круглый или трёхгранный надфиль. Аккуратно пройдитесь им по внутренней стороне режущей кромки (с той стороны, где лезвия соприкасаются). Это восстановит микрозазор. Затем снова работайте бруском по фаске, как описано выше.

Почему ножницы не режут даже после заточки

Бывает, что лезвия острые, но ножницы всё равно плохо режут. Вот список возможных причин:

· Разболтанный винт. Подтяните его. Правильно затянутые ножницы должны размыкаться под собственным весом, но не болтаться.

· Лезвия не смыкаются по всей длине. Между ними есть зазор. Подожмите половинки плоскогубцами (следя, чтобы они не сломались).

· Зазубрины на кромках. Снимите их мелким надфилем, потом заточите фаску.

· Грязь. Протрите лезвия спиртом. Налипшая грязь может мешать контакту.

Как проверить результат заточки

Идеально заточенные ножницы должны:

1) Резать папиросную бумагу или газету без зажевываний.

2) Резать скользкую ткань, не раздвигая нити.

3) Резать мокрые волосы (важны качество стали и геометрия смыкания).

Проведите простейший тест: возьмите узкую полоску тонкой бумаги (газеты), смочите её и дайте воде стечь. Если ножницы режут мокрую бумагу без заминок, то вы сделали всё правильно.