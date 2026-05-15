Как правильно заделать дыру в гипсокартоне

Для настоящего мужчины дыра в гипсокартоне — не катастрофа, а повод освоить новую технику ремонта. Просто замазать дыру клеем или шпаклёвкой нельзя. Она провалится, растрескается и через месяц напомнит о себе. Нужна правильная технология с армированием и опорой. Секрет — в «сухаре» и серпянке.

Отверстие исчезнет, и через час вы не найдете его следов

Как известно, гипсокартон — это не бетон, а лист гипса, обклеенный картоном. Если вы просто замажете дыру шпаклевкой, она будет держаться только по краяи. При высыхании шпаклёвка сожмётся (даст усадку) и отпадет либо треснет от малейшей вибрации. К тому же нельзя будет сверлить стену рядом с этим местом. Вам нужно создать механическую опору для шпаклёвки.

Инструменты и материалы

Вам понадобится:

· Кусок гипсокартона (можно вырезать из обрезка или купить лист А4 в строительном магазине).

· Ножовка по гипсокартону или острый нож.

· Шпаклевка. Гипсовая (стартовая или финишная) или универсальная.

· Серпянка (самоклеящаяся сетка для швов).

· Саморезы по гипсокартону (с частым шагом резьбы).

· Шпатель (широкий и узкий).

· Наждачная бумага (крупная и мелкая).

Секрет «сухаря» (основной метод)

Этот метод работает для дырок размером от спичечного коробка до кулака.

Шаг 1. Превращаем дырку в ровный квадрат или прямоугольник

Не пытайтесь заделать неровную дыру. Возьмите ножовку или нож и аккуратно вырежьте вокруг дыры квадратное или прямоугольное отверстие. Зачем? Так проще будет вырезать заплатку. Не бойтесь расширять дыру — в итоге она станет меньше, чем кажется.

Шаг 2. Вырезаем «сухарь»

«Сухарь» — это кусок гипсокартона шире, чем ваше отверстие, но такой, чтобы он пролезал внутрь стены. Вырезаем из обрезка гипсокартона прямоугольник. Его длина должна быть на 4-5 см больше длины отверстия, а ширина — на 2-3 см меньше ширины отверстия.

Шаг 3. Снимаем картон с «сухаря»

С лицевой стороны «сухаря» (той, которая будет смотреть наружу) аккуратно срезаем ножом слой картона по краям, оставляя голый гипс. Отступаем от края 2-3 см. Потом в этом месте будет шпаклёвка, и она лучше схватится с гипсом, чем с картоном.

Шаг 4. Просовываем «сухарь» внутрь

Просовываем «сухарь» в отверстие, держим его за середину. Прикручиваем его саморезами через гипсокартон стены к «сухарю» с двух сторон. Саморезы должны утопать в картоне, не разрывая его. «Сухарь» притянут к стене изнутри. Теперь у вас есть твёрдая основа.

Шаг 5. Вырезаем и вставляем лицевую заплатку

Вырезаем из гипсокартона заплатку точно по размеру отверстия (можно на 1-2 мм меньше, чтобы вошла свободно). Вставляем её в отверстие и прикручиваем саморезами к «сухарю». Заплатка встала заподлицо со стеной.

Шаг 6. Армируем швы серпянкой

Наклеиваем серпянку на все стыки между заплаткой и стеной. Сетка не даст шпаклёвке треснуть.

Шаг 7. Шпаклюем

Шпателем наносим гипсовую шпаклнвку на серпянку, разравнивая вровень со стеной. Заплывайте за края на 5-10 см, чтобы создать плавный переход. После высыхания (3-6 часов) шлифуем крупной наждачкой.

Шаг 8. Финиш.

Наносим тонкий слой финишной шпаклевки, шлифуем мелкой наждачкой. Теперь все готово под покраску или обои.

Метод для маленьких дырок (от самореза или гвоздя)

Для дырок диаметром до 1 см «сухарь» не нужен. Но просто замазывать нельзя.

1. Расширьте дыру. Ножом сделайте её чуть больше и придайте форму конуса (шире внутрь).

2. Смочите края водой. Гипс впитает влагу и лучше схватится.

3. Заполните гипсовой шпаклёвкой. Не жалейте, наносите с горкой. Можно добавить в шпаклёвку немного гипса от «сухаря» (растолочь в пыль) для лучшего сцепления.

4. Серпянка поверх. Маленький квадратик серпянки придаст прочность.