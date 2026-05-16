Как правильно помыть окна, не переплачивая кучу денег

Мыть окна самому — это быстро, просто и дешево. Не нужны ни клинеры, ни дорогие средства. Ведро воды, капля средства для посуды, губка и резиновый скребок — вот и весь набор. Главное — правильная последовательность.

Вы наверняка слышали про дедовский способ протирания оконных стекол газетой, которая спасала от разводов. Такая техника действительно работала в прошлом веке, когда газеты печатали на рыхлой бумаге типографской краской, дающей легкий восковой эффект. Но современная пресса — совсем другое дело, сейчас применяются гладкая бумага и химия, что делает газеты непригодными для контакта со стеклом. В общем, забудьте про газету. Ее успешно заменят обычная микрофибра или старая хлопковая футболка без ворса.

Инструменты

Вам понадобится:

· Два ведра или таза (одно с мыльной водой, второе — чистое, для споласкивания).

· Губка с жесткой стороной (для въевшейся грязи).

· Резиновый скребок для воды (швабра с резиновой насадкой). Это важно, он стоит 300 рублей и меняет всё.

· Микрофибра или старая хлопковая тряпка.

· Длинная палка или телескопическая ручка (если окна высоко).

· Жидкое средство для мытья посуды (да, обычное «Фейри» или аналог).

Никаких специальных стеклоочистителей с аммиаком не потребуется. Они дорогие и часто оставляют пленку. Мыльная вода работает не хуже.

Технология

1. Снимаем пыль. Сухой тряпкой или кисточкой сметаем основную пыль с подоконника, рам и стекол. Иначе разведем грязь.

2. Моем рамы. Мыльной водой и губкой протираем пластиковые или деревянные рамы, подоконник, отливы. Не оставляйте мыло — потом будут разводы на стекле.

3. Моем стекло мыльной водой. Губкой наносим обильный слой мыльной воды на всё стекло. Особенно тщательно проходим углы и края.

4. Смываем мыльную воду чистой водой. Второй губкой или чистой тряпкой проходим по стеклу, убирая мыльную пену.

5. Убираем воду скребком. Это ключевой момент. Ставим скребок под углом к стеклу, ведем сверху вниз, слегка нажимая. После каждого прохода вытираем лезвие скребка сухой тряпкой. Если вода осталась на стекле — будут разводы.

6. Сушим края. Микрофиброй промокаем оставшиеся капли по краям стекла и на подоконнике.

Если после скребка остались тонкие разводы — значит, там была грязь. Чтобы избавиться от нее, ведите скребок не горизонтально или вертикально, а под углом 45 градусов, и после каждого прохода чистите лезвие. Или используйте две «проходки»: сначала вертикально, потом горизонтально. Вторым проходом вы снимаете разводы от первого.

Как отмыть засохшую грязь

Зимой на стеклах накапливается буквально всё: пыль, конденсат, следы от мух. Рассказываем, как это смыть:

· Следы мух и жирные пятна удалит тряпка, смоченная спиртом или водкой. Работайте прицельно.

· Засохшие капли можно замочить мыльной водой на 2-3 минуты, а потом протереть жесткой стороной губки. Не скребите ножом — поцарапаете стекло.

· Следы от наклеек удалите скребком или воспользуйтесь феном. Остатки клея уберите спиртом или растительным маслом. Потом смойте масло мылом.

Как мыть окна снаружи без риска для жизни

Если вы живете выше второго этажа, не надо вылезать на подоконник. Это опасно. Лучше купить телескопическую ручку для скребка (или привязать скребок к длинной палке скотчем). Работаете изнутри проема, высовывая только руку с инструментом.

Для наружного мытья из квартиры используйте тот же алгоритм: нанесли мыльную воду удлиненной губкой, смыли, сняли скребком.

Что делать с москитной сеткой

Сетку нужно мыть отдельно. Лучший способ: снять, положить в ванну, полить мыльной водой с обеих сторон, потереть мягкой губкой, смыть душем. Дать высохнуть, повесить обратно. Если сетка съемная — отлично. Если нет — можно мыть прямо на окне пылесосом со щеткой или той же губкой, но подставить вниз полотенце.

Профилактика

· После дождя не надо мыть окна. Если они выходят на оживленную улицу, мойте их только в сухую безветренную погоду, иначе пыль снова прилипнет.

· Обработайте стекло антистатиком. В магазинах бытовой химии можно встретить специальные антистатические салфетки для стекол. В итоге пыль будет прилипать меньше.

· Поставьте на подоконник растения. Они немного увлажняют воздух, и пыль не такая летучая.