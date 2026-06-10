3 бытовые поломки, которые проще устранить самому, чем вызывать мастера

Речь идет не о замене двигателя стиралки или пайке платы. Речь о простейших узлах, которые ломаются по одним и тем же причинам — износ резины или засор. И чинить их может любой, кто умеет держать в руках плоскогубцы и не боится открыть инструкцию.
Поломка №1: кран течет из-под вентиля или маховичка
Симптомы: капает из носика, когда кран закрыт. Или сочится вода из-под ручки, когда вы открываете воду.
Диагноз: износилась резиновая прокладка (в старых кранах) или керамическая кран-букса (в новых). Лечение — замена детали за небольшие деньги.
Что делать:
· Перекройте воду под раковиной (или стояк, если нет отдельных вентилей).
· Открутите декоративный колпачок на вентиле, выкрутите винт и снимите ручку.
· Выкрутите кран-буксу разводным ключом (она выходит вся целиком).
Если резиновая прокладка стала жесткой или потрескалась — меняете ее (продаются в любом хозмаге). Если керамическая пластина стерлась — меняете всю кран-буксу (берите старую в магазин для сверки).
Собираете в обратном порядке. Все.
Поломка №2: стиральная машина не сливает воду (или сливает вечность)
Симптомы: программа зависла на этапе слива, вода не уходит, отжим не включается, или машина сливает очень медленно.
Диагноз в 90% случаев: забился фильтр сливного насоса. Или забилась сливная труба (шланг). «Лечение» — чистка за 5 минут.
Что делать:
· Отключите машину от сети (обязательно!).
· Найдите фильтр сливного насоса — обычно это круглая крышка внизу спереди, справа или слева. У разных марок по-разному, но всегда есть.
· Подставьте низкую емкость — оттуда выльется до литра воды.
· Открутите фильтр (против часовой стрелки). Доставайте его вместе с грязью.
· Удалите все, что там застряло: монеты, волосы, носки, строительный мусор (да, такое бывает).
· Засуньте руку в отверстие и проверьте, не застряло ли что-то в крыльчатке насоса.
· Промойте фильтр, вставьте обратно, закрутите.
· После этого машина снова сливает как новая. В 5% случаев проблема в забитом сливном шланге — его тоже можно снять и промыть напором воды из душа.
Поломка №3: унитаз не перестает течь (постоянно шумит вода)
Симптомы: в бачке постоянно что-то журчит, вода периодически сама набирается, или уровень воды слишком низкий/высокий.
Диагноз: износилась мембрана сливного клапана (груши), или забился перелив, или сбилась регулировка поплавка. Лечение — замена прокладки или подгибание рычага.
Что делать (для старого типа с грушей):
· Снимите крышку бачка. Отключите воду (вентиль на трубе).
· Спустите воду.
· Открутите грушу (резиновый колпак, который перекрывает слив). Она обычно накручена на шпильку.
· Купите новую грушу — лучше сразу брать силиконовую, она дольше не дубеет.
· Закрутите новую грушу, включите воду, проверьте.
Для современных бачков (с арматурой-колонной):
· Снимите крышку, перекройте воду.
· Найдите регулировочный винт поплавка (пластиковая гайка на штоке). Покрутите — уровень воды должен быть на 2-3 см ниже переливной трубки.
· Если вода переливается через трубку — опустите поплавок.
· Если подтекает на стыках — замените резиновые прокладки внутри арматуры (продаётся ремкомплект).
Что делать, если ничего не помогло (и когда вызывать мастера)
Бывает, что проблема серьёзнее: сгорел насос в стиралке, лопнула кран-букса внутри стены, или унитаз треснул. Не геройствуйте.
Вызывайте мастера, если:
· Вы перекрыли воду, а она всё равно течёт (прорвало трубу).
· После замены прокладки кран течёт сильнее (вы сорвали резьбу).
· Стиральная машина не включается вообще (проблемы с электроникой).
· Унитаз качается или под ним лужа (треснуло основание или порвана манжета).
Но это уже не «бытовые мелочи». Это ремонт.
Профилактика: что делать, чтобы поломки не возвращались
· Раз в полгода чистите фильтр стиральной машины. Даже если она работает нормально.
· Раз в год меняйте прокладки в кранах, которые активно используете.
· Не лейте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. Все остальное — в мусорное ведро.
· Стирайте вещи с замками и мелкими деталями в специальных мешках — они не забивают фильтр.