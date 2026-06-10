3 бытовые поломки, которые проще устранить самому, чем вызывать мастера

Стиральная машина не сливает воду. Кран капает ровно каждые три секунды. Унитаз не перестает шуметь. Первая мысль: «Надо вызывать сантехника». Вторая: «Сколько это стоит?» Третья: «Когда он приедет?» А вот четвёртая мысль обычно не приходит: «А может, я сам?» И зря. Потому что три самые частые бытовые поломки «лечатся» буквально за 15 минут с помощью минимального набора инструментов: отвертки, пары резиновых прокладок и короткого обучающего видео из интернета.

Они решаются чуть ли не голыми руками

Речь идет не о замене двигателя стиралки или пайке платы. Речь о простейших узлах, которые ломаются по одним и тем же причинам — износ резины или засор. И чинить их может любой, кто умеет держать в руках плоскогубцы и не боится открыть инструкцию.

Поломка №1: кран течет из-под вентиля или маховичка

Симптомы: капает из носика, когда кран закрыт. Или сочится вода из-под ручки, когда вы открываете воду.

Диагноз: износилась резиновая прокладка (в старых кранах) или керамическая кран-букса (в новых). Лечение — замена детали за небольшие деньги.

Что делать:

· Перекройте воду под раковиной (или стояк, если нет отдельных вентилей).

· Открутите декоративный колпачок на вентиле, выкрутите винт и снимите ручку.

· Выкрутите кран-буксу разводным ключом (она выходит вся целиком).

Если резиновая прокладка стала жесткой или потрескалась — меняете ее (продаются в любом хозмаге). Если керамическая пластина стерлась — меняете всю кран-буксу (берите старую в магазин для сверки).

Собираете в обратном порядке. Все.

Поломка №2: стиральная машина не сливает воду (или сливает вечность)

Симптомы: программа зависла на этапе слива, вода не уходит, отжим не включается, или машина сливает очень медленно.

Диагноз в 90% случаев: забился фильтр сливного насоса. Или забилась сливная труба (шланг). «Лечение» — чистка за 5 минут.

Что делать:

· Отключите машину от сети (обязательно!).

· Найдите фильтр сливного насоса — обычно это круглая крышка внизу спереди, справа или слева. У разных марок по-разному, но всегда есть.

· Подставьте низкую емкость — оттуда выльется до литра воды.

· Открутите фильтр (против часовой стрелки). Доставайте его вместе с грязью.

· Удалите все, что там застряло: монеты, волосы, носки, строительный мусор (да, такое бывает).

· Засуньте руку в отверстие и проверьте, не застряло ли что-то в крыльчатке насоса.

· Промойте фильтр, вставьте обратно, закрутите.

· После этого машина снова сливает как новая. В 5% случаев проблема в забитом сливном шланге — его тоже можно снять и промыть напором воды из душа.

Поломка №3: унитаз не перестает течь (постоянно шумит вода)

Симптомы: в бачке постоянно что-то журчит, вода периодически сама набирается, или уровень воды слишком низкий/высокий.

Диагноз: износилась мембрана сливного клапана (груши), или забился перелив, или сбилась регулировка поплавка. Лечение — замена прокладки или подгибание рычага.

Что делать (для старого типа с грушей):

· Снимите крышку бачка. Отключите воду (вентиль на трубе).

· Спустите воду.

· Открутите грушу (резиновый колпак, который перекрывает слив). Она обычно накручена на шпильку.

· Купите новую грушу — лучше сразу брать силиконовую, она дольше не дубеет.

· Закрутите новую грушу, включите воду, проверьте.

Для современных бачков (с арматурой-колонной):

· Снимите крышку, перекройте воду.

· Найдите регулировочный винт поплавка (пластиковая гайка на штоке). Покрутите — уровень воды должен быть на 2-3 см ниже переливной трубки.

· Если вода переливается через трубку — опустите поплавок.

· Если подтекает на стыках — замените резиновые прокладки внутри арматуры (продаётся ремкомплект).

Что делать, если ничего не помогло (и когда вызывать мастера)

Бывает, что проблема серьёзнее: сгорел насос в стиралке, лопнула кран-букса внутри стены, или унитаз треснул. Не геройствуйте.

Вызывайте мастера, если:

· Вы перекрыли воду, а она всё равно течёт (прорвало трубу).

· После замены прокладки кран течёт сильнее (вы сорвали резьбу).

· Стиральная машина не включается вообще (проблемы с электроникой).

· Унитаз качается или под ним лужа (треснуло основание или порвана манжета).

Но это уже не «бытовые мелочи». Это ремонт.

Профилактика: что делать, чтобы поломки не возвращались

· Раз в полгода чистите фильтр стиральной машины. Даже если она работает нормально.

· Раз в год меняйте прокладки в кранах, которые активно используете.

· Не лейте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. Все остальное — в мусорное ведро.

· Стирайте вещи с замками и мелкими деталями в специальных мешках — они не забивают фильтр.