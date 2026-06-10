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3 бытовые поломки, которые проще устранить самому, чем вызывать мастера

Они решаются чуть ли не голыми руками

Стиральная машина не сливает воду. Кран капает ровно каждые три секунды. Унитаз не перестает шуметь. Первая мысль: «Надо вызывать сантехника». Вторая: «Сколько это стоит?» Третья: «Когда он приедет?» А вот четвёртая мысль обычно не приходит: «А может, я сам?» И зря. Потому что три самые частые бытовые поломки «лечатся» буквально за 15 минут с помощью минимального набора инструментов: отвертки, пары резиновых прокладок и короткого обучающего видео из интернета.

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Автор
Андрей Белый

Изображение 3 бытовые поломки, которые проще устранить самому, чем вызывать мастера

Речь идет не о замене двигателя стиралки или пайке платы. Речь о простейших узлах, которые ломаются по одним и тем же причинам — износ резины или засор. И чинить их может любой, кто умеет держать в руках плоскогубцы и не боится открыть инструкцию.

Поломка №1: кран течет из-под вентиля или маховичка

Симптомы: капает из носика, когда кран закрыт. Или сочится вода из-под ручки, когда вы открываете воду.

Диагноз: износилась резиновая прокладка (в старых кранах) или керамическая кран-букса (в новых). Лечение — замена детали за небольшие деньги.

Что делать:

· Перекройте воду под раковиной (или стояк, если нет отдельных вентилей).

· Открутите декоративный колпачок на вентиле, выкрутите винт и снимите ручку.

· Выкрутите кран-буксу разводным ключом (она выходит вся целиком).

Если резиновая прокладка стала жесткой или потрескалась — меняете ее (продаются в любом хозмаге). Если керамическая пластина стерлась — меняете всю кран-буксу (берите старую в магазин для сверки).

Собираете в обратном порядке. Все.

Поломка №2: стиральная машина не сливает воду (или сливает вечность)

Симптомы: программа зависла на этапе слива, вода не уходит, отжим не включается, или машина сливает очень медленно.

Диагноз в 90% случаев: забился фильтр сливного насоса. Или забилась сливная труба (шланг). «Лечение» — чистка за 5 минут.

Что делать:

· Отключите машину от сети (обязательно!).

· Найдите фильтр сливного насоса — обычно это круглая крышка внизу спереди, справа или слева. У разных марок по-разному, но всегда есть.

· Подставьте низкую емкость — оттуда выльется до литра воды.

· Открутите фильтр (против часовой стрелки). Доставайте его вместе с грязью.

· Удалите все, что там застряло: монеты, волосы, носки, строительный мусор (да, такое бывает).

· Засуньте руку в отверстие и проверьте, не застряло ли что-то в крыльчатке насоса.

· Промойте фильтр, вставьте обратно, закрутите.

· После этого машина снова сливает как новая. В 5% случаев проблема в забитом сливном шланге — его тоже можно снять и промыть напором воды из душа.

Поломка №3: унитаз не перестает течь (постоянно шумит вода)

Симптомы: в бачке постоянно что-то журчит, вода периодически сама набирается, или уровень воды слишком низкий/высокий.

Диагноз: износилась мембрана сливного клапана (груши), или забился перелив, или сбилась регулировка поплавка. Лечение — замена прокладки или подгибание рычага.

Что делать (для старого типа с грушей):

· Снимите крышку бачка. Отключите воду (вентиль на трубе).

· Спустите воду.

· Открутите грушу (резиновый колпак, который перекрывает слив). Она обычно накручена на шпильку.

· Купите новую грушу — лучше сразу брать силиконовую, она дольше не дубеет.

· Закрутите новую грушу, включите воду, проверьте.

Для современных бачков (с арматурой-колонной):

· Снимите крышку, перекройте воду.

· Найдите регулировочный винт поплавка (пластиковая гайка на штоке). Покрутите — уровень воды должен быть на 2-3 см ниже переливной трубки.

· Если вода переливается через трубку — опустите поплавок.

· Если подтекает на стыках — замените резиновые прокладки внутри арматуры (продаётся ремкомплект).

Что делать, если ничего не помогло (и когда вызывать мастера)

Бывает, что проблема серьёзнее: сгорел насос в стиралке, лопнула кран-букса внутри стены, или унитаз треснул. Не геройствуйте.

Вызывайте мастера, если:

· Вы перекрыли воду, а она всё равно течёт (прорвало трубу).

· После замены прокладки кран течёт сильнее (вы сорвали резьбу).

· Стиральная машина не включается вообще (проблемы с электроникой).

· Унитаз качается или под ним лужа (треснуло основание или порвана манжета).

Но это уже не «бытовые мелочи». Это ремонт.

Профилактика: что делать, чтобы поломки не возвращались

· Раз в полгода чистите фильтр стиральной машины. Даже если она работает нормально.

· Раз в год меняйте прокладки в кранах, которые активно используете.

· Не лейте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. Все остальное — в мусорное ведро.

· Стирайте вещи с замками и мелкими деталями в специальных мешках — они не забивают фильтр.

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