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Зашиваем джинсы, которые жалко выбросить: как вдеть нитку в иголку

Мужской ремонт одежды

У мужчин есть две категории вещей: новые и те, которые жалко выбросить. Джинсы из второй категории обычно выглядят так: с вытянутыми коленями, протертыми карманами и неизбежной дырой там, где толком и не падал. Просто ткань устала. Но эти джинсы помнят, как вы в них копали картошку на даче, таскали пиво из гаража тестя или красили лодку. Они сидят идеально, потому что приняли форму вашего тела за три года.

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Автор
Андрей Белый

Изображение Зашиваем джинсы, которые жалко выбросить: как вдеть нитку в иголку

Ремонт одежды — это не про экономию, а про уважение к прошлому и базовое мужское правило: если что-то сломалось — почини. Вот только с тканью мы, сильные и умелые, обычно не дружим. А зря. Зашить джинсы — это уровень «выживание в быту 2.0». Ниже — только пульт от телевизора.

Тестостерон не падает, когда вы берете в руки иглу. Падает он, когда вы ходите в рваных джинсах на работу, а коллеги думают, что у вас кризис среднего возраста, и вы примкнули к хипстерам. Мужской мозг устроен так: «Если я сварщик — я варю, если я слесарь — точу. А шитье... это не мужское».

Инструкция

Шаг 1. Оценить урон

Если у вас дыра в районе колена размером с кулак — это заявка на новые джинсы. Наш потолок — разошедшийся шов кармана, надрыв в промежности (да, это «лечится») или вытертая дыра 2х2 см. Если ткань просто истончилась вокруг — лучше поставить латку.

Шаг 2. Выбрать нитку и иголку

Не берите мулине для вышивания. Вам нужны армированные полиэстеровые нитки №40 или 50. Они толстые, прочные и не гниют. Цвет — в тон джинсам. Черные можно штопать темно-синими нитками.

Купите иголку с острым трехгранным кончиком, который пробивает плотную ткань, а не раздвигает ее, как тупая иголка. С тупой иголкой вы возненавидите все на свете через три минуты.

Шаг 3. Ключевой момент: вдеть нитку

Откусите кончик нитки резко, под углом, а не ровно. Тогда торчащие ворсинки зацепятся за ушко иглы. Если у вас трясутся руки, капните каплю WD-40 или просто слюны на кончик нитки, сплющите его между большим и указательным пальцем до состояния лески. И не дуйте в ушко — это миф. Светлый фон за иголкой (экран телефона или окно) работает лучше любых увеличительных стекол.

Не можете даже с пятой попытки? Тогда купите нитковдеватель. Это не стыдно. Стыдно носить рваные джинсы.

Шаг 4. Швы, которые поймут мужчины

Нам нужен шов «назад иголку». Техника выглядит так: вкололи, выкололи на 3 мм, вернулись назад на 1 мм, вкололи снова. Это создает непрерывную линию, как на швейной машинке. Никаких петелек — они красивые, но для салфеток.

Если у вас дыра — подложите с изнанки кусочек такой же джинсовой ткани (например, от старых ненужных джинсов). Приметайте его двумя стежками, а потом прошейте зигзагообразно (пунктиром). Это будет заметно, зато практично.

Самое деликатное место в ремонте мужских джинсов — шаговый шов. Если вы порвали «там», не пытайтесь строчить, сильно натягивая ткань. Шов будет стягивать, и вы будете чувствовать каждую нитку при ходьбе. Гладить шов не надо. Просто после зашивания наденьте джинсы, постойте 10 минут, поприседайте. Где тянет — аккуратно растяните пальцами. Ткань поддастся.

Психология

Почему это важно? Зашив джинсы, вы победили ментальный барьер «это не для меня». В мире, где мужчины разучились забивать гвозди и вызывают мастеров даже по пустякам, умение воткнуть иголку с ниткой — это доказательство зрелости. Вы независимы от мамы, жены и ателье.

Кроме того, существует доказанный факт: тактильная работа с тканью снижает уровень кортизола. Когда вы штопаете джинсы, ваш пульс выравнивается, а дыхание становится глубже. Вы не бежите от проблемы в магазин за новыми штанами — вы решаете проблему здесь и сейчас.

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