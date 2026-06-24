Чистка стиральной машины от накипи: продлеваем жизнь технике на 3 года

Накипь — твердый налет из солей кальция и магния, которые содержатся в воде. Когда вода нагревается, соли выпадают в осадок и оседают на нагревательном элементе (ТЭНе). ТЭН работает как спираль внутри чайника — только мощнее.
Постепенно слой накипи становится толще. ТЭНу приходится греться сильнее, чтобы прогреть воду через «шубу» из солей. Он перегревается, перегорает. Замена ТЭНа может вылиться в тысячи рублей, а профилактика ограничится тратами только на лимонную кислоту.
Как понять, что пора чистить стиральную машину
Не ждите, пока стиралка сломается. Есть три явных симптома, которые нельзя игнорировать:
1. Запах горелого или сырости. Даже после стирки барабан пахнет затхлостью.
2. Белье плохо выполаскивается. На темных вещах остаются белые разводы — это частицы накипи и окалины, которые отвалились от ТЭНа.
3. Машина долго нагревает воду. Стирка затягивается на 20-30 минут дольше обычного.
Если вы заметили хотя бы один из признаков — не откладывайте.
Что понадобится для чистки
Главный ингредиент — лимонная кислота. Она безопасна для резины, пластика и металла, но отлично растворяет солевые отложения. И стоит копейки.
Что приготовить:
· 100-200 граммов лимонной кислоты (обычный порошок из продуктового магазина).
· Сухая тряпка.
· Доступ к фильтру сливного насоса (на случай, если отвалится крупный кусок накипи).
Пошаговая инструкция: чистка за один цикл
Шаг 1. Освободите барабан. Убедитесь, что в стиральной машине нет белья. Выньте все из барабана и манжеты люка.
Шаг 2. Засыпьте лимонную кислоту. Отмерьте 100 граммов (это примерно 3-4 столовые ложки с горкой). Для машин с объемом более 7 кг можно взять 150-200 граммов. Засыпьте порошок прямо в барабан, а не в отсек для порошка. Так кислота сразу попадет в воду и начнет работать.
Шаг 3. Запустите цикл. Выберите программу с самой горячей водой (обычно 90°C или 95°C) и долгой стиркой. Идеально — режим «хлопок» или «интенсивная стирка». Дополнительное полоскание можно отключить — в этом цикле оно не нужно.
Шаг 4. Дождитесь конца. Все, что вам нужно сделать — запустить программу и оставить машину в покое. Она сама нагреет воду, растворит накипь и сольет ее вместе с грязной водой.
Шаг 5. Проверьте фильтр. После завершения цикла обязательно проверьте фильтр сливного насоса. Оттуда может выпасть несколько кусочков черной или серой окалины — это отслоившаяся накипь. Удалите их, закрутите фильтр обратно.
Шаг 6. Протрите барабан и манжету. Влажной тряпкой протрите барабан и резиновую манжету люка. Вода в конце цикла может быть мутной — это нормально.
Как часто проводить чистку
Все зависит от жесткости воды в вашем регионе. Узнайте свой уровень жесткости в управляющей компании или в интернете.
· Мягкая вода: 2 раза в год (раз в полгода).
· Средняя жесткость: раз в 3 месяца.
· Очень жесткая вода (север, старые дома): раз в 1,5-2 месяца.
Профилактическая чистка без признаков засора — это один цикл с 50 граммами лимонной кислоты раз в 4 месяца.