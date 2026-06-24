Чистка стиральной машины от накипи: продлеваем жизнь технике на 3 года

Стиральная машина — молчаливый герой. Она стирает, полоскает, отжимает. И ее работа почти всегда остается невидимой. Пока однажды она не загудит, не остановится или не начнет пахнуть чем-то горелым. Но этого можно было избежать. Чистка стиральной машины от накипи — это не сложно, не дорого и занимает 15 минут раз в 3-4 месяца. При этом вы продлеваете жизнь своей технике минимум на 2-3 года и экономите до 10 тысяч рублей на ремонте или даже больше.

Рассказываем, как это сделать своими руками

Накипь — твердый налет из солей кальция и магния, которые содержатся в воде. Когда вода нагревается, соли выпадают в осадок и оседают на нагревательном элементе (ТЭНе). ТЭН работает как спираль внутри чайника — только мощнее.

Постепенно слой накипи становится толще. ТЭНу приходится греться сильнее, чтобы прогреть воду через «шубу» из солей. Он перегревается, перегорает. Замена ТЭНа может вылиться в тысячи рублей, а профилактика ограничится тратами только на лимонную кислоту.

Как понять, что пора чистить стиральную машину

Не ждите, пока стиралка сломается. Есть три явных симптома, которые нельзя игнорировать:

1. Запах горелого или сырости. Даже после стирки барабан пахнет затхлостью.

2. Белье плохо выполаскивается. На темных вещах остаются белые разводы — это частицы накипи и окалины, которые отвалились от ТЭНа.

3. Машина долго нагревает воду. Стирка затягивается на 20-30 минут дольше обычного.

Если вы заметили хотя бы один из признаков — не откладывайте.

Что понадобится для чистки

Главный ингредиент — лимонная кислота. Она безопасна для резины, пластика и металла, но отлично растворяет солевые отложения. И стоит копейки.

Что приготовить:

· 100-200 граммов лимонной кислоты (обычный порошок из продуктового магазина).

· Сухая тряпка.

· Доступ к фильтру сливного насоса (на случай, если отвалится крупный кусок накипи).

Пошаговая инструкция: чистка за один цикл

Шаг 1. Освободите барабан. Убедитесь, что в стиральной машине нет белья. Выньте все из барабана и манжеты люка.

Шаг 2. Засыпьте лимонную кислоту. Отмерьте 100 граммов (это примерно 3-4 столовые ложки с горкой). Для машин с объемом более 7 кг можно взять 150-200 граммов. Засыпьте порошок прямо в барабан, а не в отсек для порошка. Так кислота сразу попадет в воду и начнет работать.

Шаг 3. Запустите цикл. Выберите программу с самой горячей водой (обычно 90°C или 95°C) и долгой стиркой. Идеально — режим «хлопок» или «интенсивная стирка». Дополнительное полоскание можно отключить — в этом цикле оно не нужно.

Шаг 4. Дождитесь конца. Все, что вам нужно сделать — запустить программу и оставить машину в покое. Она сама нагреет воду, растворит накипь и сольет ее вместе с грязной водой.

Шаг 5. Проверьте фильтр. После завершения цикла обязательно проверьте фильтр сливного насоса. Оттуда может выпасть несколько кусочков черной или серой окалины — это отслоившаяся накипь. Удалите их, закрутите фильтр обратно.

Шаг 6. Протрите барабан и манжету. Влажной тряпкой протрите барабан и резиновую манжету люка. Вода в конце цикла может быть мутной — это нормально.

Как часто проводить чистку

Все зависит от жесткости воды в вашем регионе. Узнайте свой уровень жесткости в управляющей компании или в интернете.

· Мягкая вода: 2 раза в год (раз в полгода).

· Средняя жесткость: раз в 3 месяца.

· Очень жесткая вода (север, старые дома): раз в 1,5-2 месяца.

Профилактическая чистка без признаков засора — это один цикл с 50 граммами лимонной кислоты раз в 4 месяца.