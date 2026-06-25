Как разобрать и почистить ноутбук от пыли

Ноутбук, который еще пару лет назад работал как новый, теперь включается с задумчивостью философа. Вентилятор гудит, как взлетающий самолет. Корпус нагревается чуть ли не до состояния сковородки. Игры тормозят, кино зависает, и вы уже готовы швырнуть технику в окно. Знакомая картина?

Лайфхаки по спасению от перегрева и торможения

С годами ноутбук начинает медленно «задыхаться» под слоем пыли, волос и остатков чипсов, которые забивают радиатор и мешают охлаждению. И лечится это просто — разборкой и чисткой. Без магии. Без профессионального оборудования. За час вы можете вернуть ноутбуку молодость, а заодно сэкономить на сервисе.

Признаки того, что ноутбук пора чистить

Не ждите, пока ноутбук сам выключится от перегрева. Есть четыре явных симптома:

1. Вентилятор шумит постоянно. Даже когда вы просто открываете документ, кулер работает на полную мощность.

2. Корпус горячий снизу. Если клавиатура начинает нагреваться до некомфортной температуры — это уже критично.

3. Система тормозит. Процессор сбрасывает частоту, чтобы не перегреться. Вы теряете до 30% производительности.

4. Ноутбук выключается сам. Это последняя стадия — аварийное отключение при температуре выше 100°C.

Если вы заметили хотя бы один пункт — пора действовать.

Что понадобится для чистки

Набор для чистки ноутбука прост и дешев:

· Набор отверток с маленькими битами (крестовые и плоские, иногда звездочка).

· Пластиковая лопатка (или старая банковская карта) — для поддевания защелок корпуса.

· Баллон со сжатым воздухом (или небольшой компрессор / груша для клизмы). Стоит недорого, окупается за две чистки.

· Кисточка с мягким ворсом (можно взять старую зубную щетку, но чистую).

· Мягкая тряпочка.

· Спирт или изопропиловый спирт для очистки старых следов термопасты (если будете менять ее).

· Новая термопаста (опционально, если ноутбуку больше 3 лет).

Подготовка и разборка

Шаг 1. Отключите все. Выключите ноутбук, отключите зарядку, извлеките аккумулятор (если он съемный). Если аккумулятор несъемный — просто отсоедините его после того, как снимете нижнюю крышку. Это важно — статическое электричество может убить материнскую плату.

Шаг 2. Найдите место для работы. Ровный стол, хороший свет, контейнеры для мелких винтиков (обычные крышки или ячейки для льда). Сфотографируйте ноутбук со всех сторон перед разборкой, потом его будет легче собирать.

Шаг 3. Открутите нижнюю крышку. Откручивайте все винтики, которые видите. Если какие-то не выходят — не давите, там может быть скрытый или упрямый. Важно: когда откручиваете, кладите винты в отдельные емкости по группам (длинные, короткие, с разной резьбой). Перепутаете — будете потом мучиться.

Шаг 4. Аккуратно снимите крышку. Используйте пластиковую лопатку или старую карту, чтобы пройтись по периметру и отщелкнуть пластиковые защелки. Не используйте отвертку — поцарапаете корпус.

Чистка системы охлаждения

Теперь вы видите внутренности. И скорее всего, видите комок пыли между лопастями кулера и ребрами радиатора. Это и есть главный враг.

Шаг 1. Отсоедините кулер. Отсоедините шлейф вентилятора от материнской платы — аккуратно, за край, не за провода.

Шаг 2. Открутите радиатор. Винты, которые держат радиатор над процессором и видеокартой, откручивайте по порядку (обычно они пронумерованы). Сначала ослабьте все, потом открутите до конца.

Шаг 3. Снимите радиатор. Действуйте аккуратно. Если старый слой термопасты засох, просто тяните к себе без рывков.

Шаг 4. Продуйте все. Баллоном со сжатым воздухом поможет прочистить:

· ребра радиатора (с внутренней стороны, наружу);

· лопасти кулера (придерживайте пальцем, чтобы не прокручивались — иначе статическое электричество повредит подшипник);

· все остальное внутри — материнскую плату, слоты, углы корпуса.

Кисточкой сметайте пыль с платы и углов. Главное — не касаться деталей влажной тряпкой, только сухой или со спиртом (и то очень осторожно).

Замена термопасты (если есть силы)

Если ноутбуку больше 3 лет, и вы уже сняли радиатор — лучше сразу заменить термопасту. Это ключевой элемент охлаждения. Старая термопаста засыхает и перестает отводить тепло, процессор греется сильнее.

Как делать:

1. Старую термопасту удалите тряпочкой со спиртом с процессора и с радиатора.

2. Нанесите новую тонким слоем (размером с рисовое зерно) на центр процессора и видеокарты.

3. Распределите пальцем в тонкой перчатке или специальной лопаткой.

4. Прикрутите радиатор обратно, затягивая винты по порядку (1-2-3-4), понемногу, чтобы распределить давление равномерно.

Сборка и проверка

Соберите все в обратном порядке. Подключите шлейф кулера. Закрутите нижнюю крышку. Вставьте аккумулятор.

Включите ноутбук. Первый запуск может быть дольше обычного — это нормально. После загрузки проверьте температуру (программа HWMonitor или аналоги). Если она упала на 10-20°C — вы все сделали правильно. Если вентилятор стал тише — еще один плюс.

Если после чистки ноутбук все равно греется — возможно, проблема в радиаторе (забит так, что не продувается) или в термопасте (нанесли слишком много или мало). Разберите и проверьте еще раз.

Чего делать нельзя (опасные ошибки)

· Не используйте бытовой пылесос. Он дает статическое электричество, которое может убить материнскую плату. Только баллон со сжатым воздухом или антистатический пылесос.

· Не включайте ноутбук без кулера. Даже на пару секунд — перегреется.

· Не касайтесь деталей платы мокрыми руками. Влажность и статика — два главных врага электроники.

· Не перетягивайте винты радиатора. Можно повредить кристалл процессора.

· Не лейте воду. Спирт — только на тряпку, и то немного.