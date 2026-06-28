Чистка и замена фильтров в кондиционерах: делаем сами

Фильтр кондиционера — главный барьер на пути пыли, пыльцы, шерсти животных и прочих загрязнений из воздуха. Со временем он забивается, и это запускает цепную реакцию:
· Снижается эффективность охлаждения. Забитый фильтр хуже пропускает воздух, и кондиционер просто не может прогнать через себя нужный объем.
· Растет счет за электричество. Устройству труднее работать, оно потребляет больше энергии. Простая 15-минутная чистка раз в месяц может сэкономить до 30% на счетах.
· Изнашивается компрессор. Работа на пределе сокращает срок службы самой дорогой детали кондиционера.
· Портится воздух в помещении. Грязный фильтр — идеальная среда для бактерий и плесени.
Регулярная чистка фильтров — самый простой, но при этом один из самых важных этапов ухода за климатической техникой.
Какие фильтры нужно чистить и менять
В бытовых кондиционерах обычно два типа фильтров:
Фильтры грубой очистки. Это пластиковые сетчатые рамки, которые задерживают крупную пыль, шерсть и пух. Они многоразовые — их нужно регулярно мыть.
Фильтры тонкой очистки. Угольные, ионизирующие или другие. Они задерживают мелкие частицы, запахи и аллергены. В отличие от сетчатых, такие фильтры обычно одноразовые — их нельзя мыть, только менять на новые.
Пошаговая инструкция: чистим фильтры за 15 минут
Шаг 1. Обесточьте кондиционер
Выключите его с пульта, затем отключите от розетки или вырубите автомат в электрощитке. Безопасность — превыше всего.
Шаг 2. Откройте лицевую панель
У большинства внутренних блоков есть съемная передняя панель. Обычно по бокам есть специальные углубления — потяните крышку на себя и вверх. Аккуратно откройте ее, потянув вниз или нажав на защелки по бокам.
Шаг 3. Извлеките фильтры
Внутри вы увидите одну или две сетчатые пластины. Аккуратно потяните их вниз или в сторону, чтобы извлечь из пазов. Запомните их положение — потом поставите обратно.
Шаг 4. Промойте фильтры
Если загрязнение небольшое, можно просто пропылесосить фильтры насадкой с мягкой щеткой.
Если фильтры сильно запылены, промойте их под струей теплой (не горячей!) воды. Если пыль жирная (кухонный вариант), используйте мягкое моющее средство. Хорошо смойте пену.
Важное предостережение: не используйте агрессивную химию и жесткие щетки — они могут повредить сетку.
Для удаления стойкой грязи можно замочить фильтры на 30 минут в теплом мыльном растворе.
Шаг 5. Высушите фильтры
Просто стряхните воду и оставьте сохнуть при комнатной температуре. Никогда не сушите феном, на батарее или на солнце! Перегрев деформирует пластик, и фильтр перестанет плотно прилегать.
Шаг 6. Установите обратно
Убедитесь, что фильтры полностью высохли. Вставьте их в пазы и закройте крышку.
Как часто нужно чистить фильтры
Периодичность зависит от интенсивности использования и загрязненности воздуха. Признаки того, что пора чистить:
· Снижение эффективности охлаждения
· Неприятный запах во время работы
· Повышенный уровень шума
· Кондиционер дует, но не охлаждает
Чего делать нельзя
· Мыть одноразовые фильтры (угольные, ионизирующие) — их можно только менять.
· Использовать агрессивные моющие средства — они разрушают материал фильтра.
· Тереть фильтры жесткой щеткой — повредите сетку.
· Сушить феном или на батарее — деформация пластика гарантирована.
· Включать кондиционер без фильтров — пыль сразу попадет на радиатор.
А если проблема не в фильтрах?
Если после чистки фильтров кондиционер все равно плохо работает, возможно, забился теплообменник (радиатор) или дренажная система. Их чистка — процедура более сложная, часто требующая специальных средств. А если из кондиционера пахнет гарью или пластиком — немедленно отключайте его и вызывайте мастера: это может быть проблема с проводкой.