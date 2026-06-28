Чистка и замена фильтров в кондиционерах: делаем сами

Кондиционер перестал холодить как раньше? Появился неприятный запах сырости? Счета за электричество начали пугать? Не спешите вызывать мастера и готовить деньги на дорогостоящий ремонт. В девяти случаях из десяти проблема решается за 15 минут самостоятельной чисткой фильтров.

Современный мужчина должен это уметь

Фильтр кондиционера — главный барьер на пути пыли, пыльцы, шерсти животных и прочих загрязнений из воздуха. Со временем он забивается, и это запускает цепную реакцию:

· Снижается эффективность охлаждения. Забитый фильтр хуже пропускает воздух, и кондиционер просто не может прогнать через себя нужный объем.

· Растет счет за электричество. Устройству труднее работать, оно потребляет больше энергии. Простая 15-минутная чистка раз в месяц может сэкономить до 30% на счетах.

· Изнашивается компрессор. Работа на пределе сокращает срок службы самой дорогой детали кондиционера.

· Портится воздух в помещении. Грязный фильтр — идеальная среда для бактерий и плесени.

Регулярная чистка фильтров — самый простой, но при этом один из самых важных этапов ухода за климатической техникой.

Какие фильтры нужно чистить и менять

В бытовых кондиционерах обычно два типа фильтров:

Фильтры грубой очистки. Это пластиковые сетчатые рамки, которые задерживают крупную пыль, шерсть и пух. Они многоразовые — их нужно регулярно мыть.

Фильтры тонкой очистки. Угольные, ионизирующие или другие. Они задерживают мелкие частицы, запахи и аллергены. В отличие от сетчатых, такие фильтры обычно одноразовые — их нельзя мыть, только менять на новые.

Пошаговая инструкция: чистим фильтры за 15 минут

Шаг 1. Обесточьте кондиционер

Выключите его с пульта, затем отключите от розетки или вырубите автомат в электрощитке. Безопасность — превыше всего.

Шаг 2. Откройте лицевую панель

У большинства внутренних блоков есть съемная передняя панель. Обычно по бокам есть специальные углубления — потяните крышку на себя и вверх. Аккуратно откройте ее, потянув вниз или нажав на защелки по бокам.

Шаг 3. Извлеките фильтры

Внутри вы увидите одну или две сетчатые пластины. Аккуратно потяните их вниз или в сторону, чтобы извлечь из пазов. Запомните их положение — потом поставите обратно.

Шаг 4. Промойте фильтры

Если загрязнение небольшое, можно просто пропылесосить фильтры насадкой с мягкой щеткой.

Если фильтры сильно запылены, промойте их под струей теплой (не горячей!) воды. Если пыль жирная (кухонный вариант), используйте мягкое моющее средство. Хорошо смойте пену.

Важное предостережение: не используйте агрессивную химию и жесткие щетки — они могут повредить сетку.

Для удаления стойкой грязи можно замочить фильтры на 30 минут в теплом мыльном растворе.

Шаг 5. Высушите фильтры

Просто стряхните воду и оставьте сохнуть при комнатной температуре. Никогда не сушите феном, на батарее или на солнце! Перегрев деформирует пластик, и фильтр перестанет плотно прилегать.

Шаг 6. Установите обратно

Убедитесь, что фильтры полностью высохли. Вставьте их в пазы и закройте крышку.

Как часто нужно чистить фильтры

Периодичность зависит от интенсивности использования и загрязненности воздуха. Признаки того, что пора чистить:

· Снижение эффективности охлаждения

· Неприятный запах во время работы

· Повышенный уровень шума

· Кондиционер дует, но не охлаждает

Чего делать нельзя

· Мыть одноразовые фильтры (угольные, ионизирующие) — их можно только менять.

· Использовать агрессивные моющие средства — они разрушают материал фильтра.

· Тереть фильтры жесткой щеткой — повредите сетку.

· Сушить феном или на батарее — деформация пластика гарантирована.

· Включать кондиционер без фильтров — пыль сразу попадет на радиатор.

А если проблема не в фильтрах?

Если после чистки фильтров кондиционер все равно плохо работает, возможно, забился теплообменник (радиатор) или дренажная система. Их чистка — процедура более сложная, часто требующая специальных средств. А если из кондиционера пахнет гарью или пластиком — немедленно отключайте его и вызывайте мастера: это может быть проблема с проводкой.