Ремонт сандалий и шлепанцев: клей, нитки и пара минут

Вы идете по пляжу, наслаждаетесь солнцем, и вдруг чувствуете, что подошва шлепанца начинает странно болтаться. Или ремешок сандалии с хрустом отрывается прямо на ходу, и вы остаетесь босиком посреди раскаленного асфальта. И тут возникает извечный вопрос: «Что делать?».

Летняя обувь — штука капризная. Жара, песок, вода, перепады температур делают свое дело, и даже дорогие сандалии могут развалиться в самый неподходящий момент. Первая мысль: «Надо выбросить и купить новые». Но зачем? В большинстве случаев самостоятельный ремонт занимает десять минут. Если у вас есть руки, клей, нитки и немного терпения, вы можете продлить жизнь любимой паре на целый сезон.

Диагностика: что сломалось и чем лечить

Прежде чем хвататься за инструменты, определите тип поломки. Основных обычно три:

1. Отклеилась подошва. Самый частый случай. Ремешок держится, а подошва отходит от верха. Лечится клеем.

2. Порвался или оторвался ремешок. Кожаный, тканевый или пластиковый ремешок лопнул в месте крепления или посередине. Тут нужны нитки, а иногда и клей.

3. Треснула подошва (каблук). Подошва лопнула или стерлась до дыр. Требуется заполнение трещины специальным составом или замена набойки.

Инструменты и материалы: минимальный набор

Вам не понадобится сапожная мастерская. Достаточно того, что есть в доме или ближайшем хозмаге:

· Клей. Самый правильный — полиуретановый обувной клей. Он эластичный, не боится воды и холода. Обычный суперклей не подходит — он хрупкий и треснет при сгибе.

· Обезжириватель. Ацетон, уайт-спирит или бензин для зажигалок. Без него клей не схватится.

· Наждачная бумага. Мелкая (P120-P180) для зачистки поверхностей.

· Нитки. Капроновые или армированные (для ремонта ремешков). Обычные хлопковые перетрутся быстро.

· Шило или толстая игла. Для прошивки толстой кожи или пластика.

· Зажимы, струбцины или просто тяжелый груз. Для фиксации склеенных деталей.

· Пластырь или кусочек плотной ткани. Для армирования пластиковых ремешков.

Ремонт отклеившейся подошвы: как вернуть на место

Это самая простая процедура. Главное — не торопиться и тщательно подготовить поверхности.

1. Очистите и зачистите. Удалите старый клей с обеих склеиваемых поверхностей. Можно соскоблить ножом или зачистить наждачной бумагой. Шероховатая поверхность лучше склеивается.

2. Обезжирьте. Протрите обе поверхности ацетоном или бензином. Жир — главный враг клея.

3. Нанесите клей тонким слоем на обе поверхности. Не наливайте лужу — тонкий слой сохнет быстрее и прочнее.

4. Выдержите 5-10 минут. Полиуретановый клей требует времени, чтобы подсохнуть. К этому моменту он должен перестать прилипать к пальцам, но оставаться липким.

5. Плотно прижмите детали друг к другу. Зафиксируйте зажимами, резинкой или просто положите сверху тяжелую книгу на час. Идеально — оставить на 24 часа.

Важно: Не проверяйте прочность раньше времени. Если вы начнете гнуть сандалию через час, клей не выдержит и все придется переделывать.

Ремонт порванного ремешка: нитки и армирование

Если лопнул кожаный или текстильный ремешок, его можно просто сшить. Если пластиковый — склеить, но с армированием.

Для кожи или плотной ткани:

1. Соедините края разрыва встык или внахлест.

2. Возьмите капроновую нитку, сложив ее вдвое, и толстую иглу (или шило). Сделайте несколько стежков через оба слоя, как шов «через край». Для надежности можно проложить два ряда параллельных стежков.

3. Концы нитки выведите на изнаночную сторону и завяжите на пару узлов.

4. Для дополнительной прочности можно нанести слой клея поверх шва.

Для пластикового ремешка:

Пластик плохо склеивается, и даже хороший клей не выдержит нагрузки. Нужно армировать.

1. Нанесите клей на место разрыва.

2. Наложите сверху кусочек плотной ткани (или лейкопластырь), который будет работать как заплатка.

3. Плотно прижмите и оставьте до полного высыхания.

4. Если ремешок оторвался в месте крепления к подошве, можно просверлить тонкое отверстие и прикрутить его маленьким саморезом с обратной стороны, но это уже для продвинутых. Ремонт треснувшей или протертой подошвы

Если подошва просто треснула, но не развалилась, можно залить трещину резиновым клеем или специальной пастой для ремонта подошв. Зачистите трещину, обезжирьте, заполните клеем с небольшим избытком, дайте высохнуть, потом отшлифуйте излишки наждачкой.

Если подошва стерлась до дыр (протерся мысок или пятка), придется либо менять ее целиком (что сложно), либо наклеить заплатку из старой автомобильной камеры. Вырежьте кусок камеры по форме, зачистите, обезжирьте, приклейте на полиуретановый клей и плотно прижмите. Такая заплатка прослужит долго.

Когда ремонт не поможет

· Подошва расслоилась, а верхний слой буквально превратился в труху.

· Ремешок лопнул не в одном месте, а по всей длине.

· Треснула платформа (толстая подошва из пробки или пеноматериала).

· Если трещина глубокая и сквозная, и несущая конструкция нарушена.