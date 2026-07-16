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Как оказать первую помощь при солнечных ожогах

Такие навыки пригодятся каждому мужчине

Вы приехали на море. Первый день, белое тело, солнечный пляж. Вы лежите на полотенце, наслаждаетесь теплом, периодически переворачиваясь, как шашлык. Вечером кожа становится розовой. Наутро она красная, горит огнем, и каждое прикосновение к ней — пытка. Знакомая картина?

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Автор
Андрей Белый

Изображение Как оказать первую помощь при солнечных ожогах

Солнечный ожог — это не просто косметический дефект. Это термическая травма кожи, которая может привести к отекам, волдырям, а в тяжелых случаях — к тепловому удару с тошнотой и потерей сознания. Но, как и в любой критической ситуации, главное — действовать быстро и правильно. К счастью, первая помощь при солнечном ожоге доступна каждому. Вам понадобятся только прохладная вода, чистые руки и немного здравого смысла.

Первые минуты: уйти с солнца и остудить кожу

Прекратите контакт с солнцем. Как только почувствовали жжение или увидели покраснение — немедленно уйдите в тень. Не укутывайтесь в покрывало! Это только задержит тепло и усилит ожог.

Охлаждение — главное действие. Пострадавшие участки нужно немедленно остудить. Лучший способ: принять прохладный душ или ванну (температура воды — 25-30°C). Не холодный! И уж тем более не ледяной — резкий перепад температур спровоцирует спазм сосудов, и ожог станет глубже. Вода должна быть просто приятной, чуть прохладнее комнатной температуры. Держите кожу в воде 15-20 минут, пока жжение не уменьшится. Если нет возможности принять душ, приложите к обожженным местам холодные влажные компрессы.

Можно использовать влажную чистую ткань, смоченную в прохладной воде. Меняйте компрессы по мере нагревания. Не используйте для компрессов самую холодную воду из-под крана — это замедлит кровоток в поврежденных участках и ухудшит восстановление.

Чем обработать кожу: народные средства и аптечные препараты

Если кожа не повреждена (нет волдырей и открытых ран), можно нанести средства для наружного применения.

Народные средства (работают, если применять правильно):

· Сметана или кефир. Жирная сметана или кефир помогают при легком покраснении, охлаждая и увлажняя кожу. Но наносите их только на небольшие участки — они могут закупорить поры и замедлить теплоотдачу.

· Сок алоэ. Надломите лист алоэ и смажьте мякотью обожженную кожу. Отличное успокаивающее средство.

· Компресс из холодного зеленого чая. Заварите крепкий чай, остудите, смочите марлю и приложите на 15-20 минут.

· Овсяные хлопья. Залейте овсянку холодной водой, нанесите кашицу на кожу — она хорошо снимает зуд и успокаивает.

Аптечные препараты для первой помощи:

· Пантенол (спрей). Это главное средство при солнечных ожогах. Наносите на чистую сухую кожу несколько раз в день. Пантенол ускоряет заживление и снимает воспаление.

· Левомеколь (мазь). Если на коже начали образовываться волдыри, она хорошо подсушивает и дезинфицирует.

· Спасатель. Бальзам с природными компонентами — успокаивает и питает обожженную кожу.

Чего нельзя делать при обработке:

· Использовать масло или жирные кремы сразу после ожога. Они создают парниковый эффект, удерживая тепло, и усугубляют повреждение. Только после того, как жар уйдет, на второй-третий день можно начинать увлажнять кожу легкими кремами.

· Использовать спиртосодержащие лосьоны и водку — они сушат и травмируют обожженную кожу.

· Прокалывать волдыри. Это прямой путь к заражению. Они сами должны вскрыться через 3-5 дней.

Профилактика: как не допустить ожог в следующий раз

· Солнцезащитный крем с SPF 30-50. Наносите за 20 минут до выхода, обновляйте каждые 2 часа и после купания.

· Головной убор и легкая одежда. Прикрытые плечи меньше сгорают.

· Избегайте солнца с 11:00 до 16:00. В это время ультрафиолетовые лучи самые агрессивные.

· Увлажняйте кожу после загара. Дезпантенол или легкий увлажняющий крем помогут ей быстрее восстановиться.

Солнечный ожог — травма, которая поддается первой помощи. Остановитесь, уйдите в тень, остудите кожу прохладной водой, не используйте масло и лед, обработайте пантенолом. Если ожог обширный, появились волдыри или ухудшилось самочувствие — обратитесь к врачу. А в следующий раз не забывайте про солнцезащитный крем. Кожа скажет вам спасибо.

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