Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике летом

Лето. Жара. Вы открываете холодильник, чтобы достать холодный лимонад, и вас встречает запах, который невозможно описать словами. Там смешались ароматы вчерашней рыбы, забытого куска арбуза и еще чего-то, что лучше не идентифицировать. Знакомая картина? В жару бактерии размножаются в разы быстрее, и даже идеально чистый холодильник может начать пахнуть. Хорошая новость: для борьбы с этим не нужны дорогие химические очистители. Все, что вам понадобится, уже есть на вашей кухне. Сода, уксус, лимон и активированный уголь — вот арсенал самостоятельного мужчины.

Прежде чем хвататься за абсорбенты, найдите источник неприятного запаха. Он не появляется из ниоткуда. Осмотрите все полки, загляните в контейнеры для овощей, проверьте заднюю стенку (там иногда скапливается конденсат). Чаще всего причина — пролитый суп, забытые остатки еды или подгнившие овощи.

Алгоритм действий:

1. Выбросьте все подозрительное. Без жалости. Если продукт вызывает сомнения — в мусорку.

2. Разморозьте и вымойте холодильник. Теплой водой с содой (2 столовые ложки на литр воды) или мыльным раствором. Особенно тщательно — углы и резиновые уплотнители, где скапливаются бактерии. Не используйте агрессивные средства с хлором — они могут повредить пластик и оставить свой запах.

3. Просушите. Влажная среда — рай для плесени. Оставьте холодильник открытым на пару часов (если есть возможность, выключите его на это время).

Абсорбенты: как убрать запах без химии

Когда чистка сделана, а запах остался (иногда он въедается в пластик), на помощь приходят природные адсорбенты — вещества, которые впитывают молекулы запаха.

1. Пищевая сода. Самый известный борец с запахами. Насыпьте соду в широкую миску (или рассыпьте по нескольким блюдцам) и поставьте на полку. Сода нейтрализует кислоты и поглощает запахи. Меняйте ее каждые 1-2 месяца или когда заметите, что она перестала работать.

2. Активированный уголь. Таблетки угля (или специальные угольные фильтры для холодильника) отлично впитывают запахи благодаря своей пористой структуре. Раздавите 10-15 таблеток, заверните в марлю или положите в небольшую емкость. Меняйте уголь раз в месяц.

3. Кофейные зерна. Насыпьте несколько ложек свежемолотого кофе в открытую баночку. Кофе не только перебивает запах, но и создает приятный аромат. Только не используйте растворимый — он дает сладковатый, неестественный запах.

4. Лимонная кислота. Смешайте лимонный сок с водой (1:1) и протрите все полки. Кислота дезинфицирует и оставляет свежий цитрусовый аромат. Можно также положить разрезанный лимон на блюдце — он будет испарять эфирные масла.

5. Уксус. Поставьте в холодильник миску с уксусом на ночь. Его резкий запах выветрится, а заодно утянет с собой другие. Утром хорошо проветрите холодильник.

Специальные приемы для стойких запахов

Если запах рыбы, чеснока или лука въелся в пластик намертво, понадобится тяжелая артиллерия.

Маска из соды. Сделайте пасту из соды и воды (примерно как густая сметана). Нанесите на проблемные участки, оставьте на час. Сода впитает запах. Затем смойте влажной тряпкой.

Аммиачная обработка (для экстренных случаев). Смешайте несколько капель нашатырного спирта с водой и протрите стенки. Нашатырь выветривает даже самые стойкие запахи, но обязательно проветривайте помещение и не вдыхайте пары.

Озонирование. Если у вас есть ионизатор или озонатор, поставьте его внутрь выключенного холодильника на 15 минут. Озон уничтожает бактерии и нейтрализует запахи на молекулярном уровне.

Что делать, чтобы запах не возвращался

· Храните продукты в закрытых контейнерах. Это главное правило. Открытая еда быстро насыщает воздух запахами.

· Не ставьте горячее в холодильник. Теплая еда выделяет пар и конденсат, который создает влажную среду для бактерий.

· Один раз в месяц проводите ревизию. Проверяйте сроки годности, вытирайте пролившуюся жидкость.

· Держите дверцу закрытой. Каждое лишнее открывание впускает теплый влажный воздух, который оседает на стенках.

· Ставьте открытую пачку соды на нижнюю полку. Она будет работать постоянно, впитывая запахи.

· Регулярно мойте резиновый уплотнитель. В его складках скапливается грязь и конденсат — источник плесени и запаха.