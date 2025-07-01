Почти половина семей в России не имеет ни одного автомобиля

На сегодняшний день российский автопарк насчитывает свыше 44 млн легковых и около 3 млн легких коммерческих машин, находящихся в частной собственности. Однако лишь у половины домохозяйств (у 52%) есть один или более автомобилей.

При этом растет доля домохозяйств с двумя и более машинами

Согласно актуальным статистическим данным, на одно домохозяйство в России в среднем приходится 2,2 человека. При сопоставлении этих показателей с количеством зарегистрированных автомобилей вырисовывается любопытная картина. Почти половина семей в стране — около 48% или же 31,7 млн домохозяйств — вообще не имеет личного транспорта, сообщает в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Оставшиеся 52% семей (34,3 млн) автомобилем владеет. При этом большинство — примерно 24 млн домохозяйств — ограничивается одной машиной. Еще у 14% (9 млн) — в личном пользовании два транспортных средства. И всего лишь у 2% (1,3 млн) — три или более.