На конференции в Москве обсудили, как меняется российский рынок спецтехники

Ключевыми темами дискуссий стали цифровизация бизнес-процессов и активная поддержка отечественного производителя, а также адаптация отрасли к условиям новых экономических реалий. Помимо этого, была проведена отдельная сессия, на которой встретились представители компаний-производителей и регуляторы рынка, в их числе Минпромторг России и Центральный Банк Российской Федерации. Также одним из партнеров выступил ЛУКОЙЛ, который представил высокотехнологичные смазочные материалы, сервисные и цифровые решения для промышленности.

Как отметил руководитель продукта «Авито Спецтехника» Максим Мажуга, традиционно консервативный рынок спецтехники активно продолжает осваивать новые цифровые инструменты. Это подтверждают данные самой платформы: с мая по сентябрь 2025 года число взаимодействий в чатах выросло на 45%, а компании, которые провели автоматизацию рутинных операций, добились роста конверсии в целевое действие на 24%.

Отдельно эксперты выделили высокий интерес покупателей к технике с наработкой: ежемесячно на платформе фиксируется более 34 миллионов просмотров предложений о продаже такой техники, свыше 750 тысяч звонков и сообщений, связанных с ее покупкой и продажей. В ответ на устойчивый рыночный спрос на оборудование, включающий как новые, так и подержанные единицы, компания намерена активизировать деятельность в данном сегменте. Фото: freepik-ru.freepik.com

Директор направления «Спецтехника» платформы Тимур Осипов добавил, что сегодня более половины потенциальных покупателей ищут технику через Интернет, а каждая третья сделка проходит в формате онлайн.

Значительную часть обсуждения уделили укреплению позиций отечественных производителей. Стоит отметить, что уже сейчас на платформе около 2000 объявлений маркированы соответствующим бейджем «С господдержкой». Это позволяет акцентировать внимание на образцах техники, которые можно приобрести на условиях субсидирования Минпромторгом России.

«Доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 процентных пунктов выше, чем годом ранее, а уровень локализации достиг 77% благодаря политике импортозамещения и развитию компонентной базы в рамках Постановления Правительства № 719. Для поддержки спроса на отечественную технику запущены ключевые механизмы — субсидирование скидок до 30% и льготный лизинг. В текущих условиях особенно важно обеспечивать прозрачность рынка и расширять каналы доверия к российской продукции, и для этого необходимо обеспечить диалог между производителями и потребителями», — отметил заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Станислав Черторыжский. По его словам, партнерство с платформой позволяет сформировать эффективную площадку для открытой коммуникации, обеспечивая широкое освещение достижений отечественных производителей и мер господдержки. Подписанный меморандум о взаимодействии по продвижению российской промышленной продукции направлен на трансформацию структуры продаж и укрепление позиций российской техники на информационных площадках.

Технологическая трансформация затронула не только каналы продаж, но и сами машины. Генеральный директор группы компаний «ДСТ-УРАЛ» Евгений Горелый рассказал, что его предприятие уже проектирует три вида спецмашин под автономные алгоритмы. Через неделю после конференции компания планирует провести трансляцию с полигона, на котором протестирует новую технологию: цикл взаимодействия экскаватора, самосвала и бульдозера, которые без участия человека будут строить дорогу по заказу Росавтодора.

Отечественное машиностроение демонстрирует устойчивые позиции в выпуске сельхозтехники, такой как энергонасыщенные тракторы, комбайны и самоходные опрыскиватели. Параллельно ведется активная работа по расширению линейки самоходных машин: уже налажен серийный выпуск российских асфальтоукладчиков и тяжелых колесных кранов грузоподъемностью до 100 тонн. Также развиваются проекты по созданию тяжелых гусеничных экскаваторов. С привлечением мер господдержки активно развивается и собственная компонентная база, в том числе гусеничные ходовые системы, гидравлические компоненты. Современная сельскохозяйственная отрасль характеризуется активным внедрением современных технологических решений. Председатель совета директоров «KOBLiK GROUP» Егор Коблик отметил, что автоматизация процессов приемки, сушки, хранения и логистики зерна делает весь процесс сбора урожая прозрачным и позволяет вести точный учет. Он выразил уверенность, что автоматизация и роботизация коснутся абсолютно всех сфер, где есть высокая нагрузка на работника при использовании механического труда, а те компании, которые не предпримут шагов по автоматизации своих хозяйственных процессов, не смогут сохранить рентабельность и станут нежизнеспособны в долгосрочной перспективе. Фото: onlyyouqj-ru.freepik.com

Тимур Осипов заявил, что конференция является ключевой площадкой для решения одной из главных проблем отрасли — дефицита данных. «Собирая и анализируя огромный объем информации о рынке, мы предоставляем представителям индустрии ценные инсайты для оптимизации бизнес-процессов. И цифровизация отрасли дополнительно помогает в решении этих задач. Подобные масштабные мероприятия объединяют всех игроков рынка: от производителей и регулятора до дилеров и арендных компаний», — подчеркнул он.