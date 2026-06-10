С мужчинами без машин не хочет встречаться треть россиянок

Треть жительниц нашей страны не собирается вступать в близкие отношения с мужчинами, у которых нет автомобиля. Он не важен лишь для 21% респонденток.

И почти половина надеется на ее появление у избранника

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты совместного исследования сервисов Mamba и «Сберавто». На появление автомобиля у избранника надеются 46% женщин, а 33% вообще не рассматривают партнера без «железного коня».

У 64% опрошенных россиянок автомобиль ассоциируется преимущественно со свободой. Еще 55% уверены, что именно автовладельцы готовы помочь своей избраннице и подвезти ее, когда требуется. Для 22% машина оказалась символом уверенности в себе, а для 18% - надежности.

Наконец, каждая пятая представительница прекрасного пола в России считает автомобиль синонимом успеха, 20% признались, что видят в машине партнера результат его состоятельности. В глазах 17% мужская легковушка стала свидетельством амбиций и статуса.

В то же время для 80% мужчин наличие личного транспорта у женщин вообще никак не влияет на желание построить отношения или просто познакомиться.