Для въезда в Москву скоро придется оформлять электронную визу

Переговоры о либерализации въездного режима Москву и Санкт-Петербург для иностранцев с помощью электронной визы ведутся с целым рядом зарубежных партнеров, –сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД России.

Напомним, что с августа 2017 года граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам. Документ оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней. Иностранцы могут пребывать в пределах региона России не более восьми суток. Впервые механизм опробовали на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.