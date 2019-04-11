Новые участки трассы М4 в Краснодарском крае откроют до начала летнего сезона

Реставрация этого участка трассы М4 стартовала в марте текущего года, а уже выполнена половина намеченного объема. Сейчас рабочие начали выкладывать нижний слой полотна. После этого сверху разместят щебеночно-мастичный асфальтобетон, превосходящий по качеству привычный асфальт. По прогнозам все будет готово «под ключ» уже к сезону массовых отпусков.

Как отметили представители «Автодора», чтобы не создавать сильных дорожных заторов, а также для обеспечения безопасности с 1332-го по 1337-й км (от поворота на поселок Знаменский до съезда к поселку Пашковский) работы ведутся в ночное время с 20:30 до 7:00 часов.

Стоит напомнить, что на строительство продолжается и на другом участке М4 «Дон»: в обход города Аксая в Ростовской области. Там прокладывают новую дорогу. Осенью прошлого года на пути строителей археологи обнаружили настоящие исторические сокровища — древние захоронения разных периодов бронзового века.