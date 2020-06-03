Улицы Москвы перекроют 14 июня для репетиции Парада Победы

Стало известно, что ночная тренировка Парада Победы на Красной площади в Москве состоится 14 июня. Ранее сообщалось, что она запланирована на 4-е июня.

В ходе репетиции с 21.00 и до окончания маневров перекроют Тверскую от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Также нельзя будет попасть на 1-ю Тверскую-Ямскую на участке от Большой Садовой до улицы Гашека. Как и в Оружейный переулок от дома 3 строение 1 до Тверской улицы. А также на Моховую (от Воздвиженки до Тверской), на улицу Охотный ряд (от Тверской до Большой Дмитровки) и на Большую Никитскую от Моховой до Романова переулка.

Судя по всему, в этом «прогоне» Парада Победы не планировалось участие тяжелой военной техники, поскольку для ее доставки в центр города обычно перекрывают еще и Звенигородское шоссе и часть МКАД.