Выяснилось, что дороги в России строят по устаревшим технологиям

Как заявляет Счетная палата, вместо полноценной работы велась ее имитация: 64% технологий и материалов из области дорожного строительства, что были заявлены как новые, по факту таковыми не являются. Более того, никакие исследования и работы просто не проводились.

Представители Минтранса и Росавтодора спорить со Счетной палатой не решились. Более того, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков сообщил, что Росавтодор уже начал устранять выявленные во время проверки недостатки.

Правда, не очень понятно, как представители госкомпании смогут в максимально короткие сроки создать «новые технологии». Но здесь главное — вовремя признать ошибки, взять под козырек и начать «устранять недостатки».

И еще одно «дорожное» событие. Президент России Владимир Путин предложил построить вокруг Санкт-Петербурга вторую по счету кольцевую автодорогу. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, этот проект обсуждался еще четверть века назад — в конце 1990-х и начале 2000-х годов.