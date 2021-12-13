Москва выделит миллионы рублей на станции зарядки для электромобилей

Электрозарядки нового стандарта будут интегрированы в мобильное приложение «Московский транспорт». С его помощью водитель электромобиля может забронировать и активировать зарядную сессию на электрозаправке, а также проложить маршрут до ближайшей станции. Важным преимуществом новых «зарядок» называется возможность полностью зарядить электромобиль за 20 минут. Однако о каком электромобиле идет речь, а также мощность зарядной станции не называются.

Отметим также, что к 2023 году по плану правительства Москвы электрозаправок в городе должно быть уже 600. Напомним и о том, что власти стимулируют покупку машин с электромоторами. Так владельцы электромобилей не платят транспортный налог, бесплатно паркуются в зонах платной парковки и не оплачивают зарядку на городских электрозаправках.