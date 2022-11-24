Как метеостанции помогают дорожникам предотвратить снегопад

Примечательно, что дорожники не ждут выпадения осадков, а заранее обрабатывают полотно противогололедными материалами, опираясь на данные с метеостанций. Речь, в частности, идет о «федералках» М−1 «Беларусь», М−3 «Украина», М−4 «Дон», М−11 «Нева», А−113 ЦКАД, А−105 (подъездная дорога к аэропорту «Домодедово»), А−107 «Московское малое кольцо» и действующих участках М−12 «Москва — Казань». Запасено более 230 000 тонн соляной смеси и без малого 200 000 тонн чистых хлоридов.

Вот бы столичным дорожникам перенять опыт своих коллег. А то обычно в Москве снег идет несколько дней к ряду, чуть ли не полностью парализуя город и Подмосковье, и только после его окончания на проезжей части появляются коммунальщики. Причем не в темное время суток, а днем. Нередко — в часы пик, провоцируя «пробки».

Куда абсурднее, когда они моют от грязи и пыли асфальт во время дождя или снега, а заодно и проводят с покрытием ремонтные работы. А что: надо же освоить деньги налогоплательщиков…