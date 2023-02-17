С 1 марта электромобили поедут по платным трассам России задаром

С подачи первого зампредседателя правительства России Андрея Белоусова Минэкономики и госкомпания «Автодор» 1 марта начнут эксперимент, в ходе которого владельцев электромобилей освободят от платы за проезд по автотрассам М1, М3, М4, М11, М12, ЦКАД и по обходу Одинцово.

Чтобы воспользоваться льготами, обладатель Tesla, Volkswagen ID6, BMW IX или иной «народной машины» на электротяге должен приобрести или взять в аренду транспондер T-pass. Для этого ему следует обратиться в офис поддержки «Автодор—Платные дороги». Там ему нужно предъявить СТС или ПТС своей «электрички» — в качестве подтверждения, что транспортное средство действительно «зеленое».

Любопытно при этом, что если такой транспондер потом использовать на авто с двигателем внутреннего сгорания, то за проезд с ним по «платнику» деньги все-таки спишут, а сам Т-pass будет навсегда заблокирован.

Владелец же электрокара, начиная с 1 марта, сможет сэкономить порядка 2000 рублей на поездке в рабочий день из Москвы в Санкт-Петербург по М11 и чуть меньше — в путешествии от Первопрестольной до Ростова-на-Дону по М4. На петербургском «Западном скоростном диаметре», на местечковых «платниках» Псковской области и иных региональных трассах Т-pass работать не будет, и за проезд на электромобиле по этим дорогам придется раскошелиться на общих основаниях, сообщает «Коммерсант».