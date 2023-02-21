Владимир Путин пообещал продлить платную трассу М12 до Владивостока

— Уже принято решение продлить скоростную магистраль Москва-Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, — сказал глава государства в послании Федеральному собранию.

Разумеется, трасса М12 соединит Москву с Владивостоком не в ближайшие пару лет. Ведь до конца 2023-го в эксплуатацию введут только ее основной участок до Казани, который начали строить в 2018-м. Лишь после этого дорожники приступят к возведению следующих фрагментов — до Екатеринбурга и Челябинска, на что уйдет еще несколько лет. И, вероятно, только после начнется работа над продлением трассы на Дальний Восток.

Напомним, что на сегодняшний день водителям доступны уже три участка платной дороги М12 — в Московской и Владимирской областях. Общая длина скоростной магистрали составит без малого 800 километров. Она позволит сократить время в пути из Первопрестольной до столицы Татарстана почти в два раза: с 12 до 6,5 часа.