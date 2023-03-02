Брянские дороги стали смертельно опасны не только из-за боевиков ВСУ

Соцсети и новостные порталы едва успели переварить информацию о кровавом ДТП в Брянской области, как из региона посыпались новые, не менее шокирующие сообщения — об украинских диверсантах, устроивших нападение на приграничные населенные пункты.

Для начала напомним, что 1 марта, на местной автодороге «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью» произошло смертельное ДТП. Авария случилась между деревнями Фокино и Любохна. Согласно данным местной ГИБДД, около 10 часов утра 31-летняя женщина за рулем Mazda 626, двигаясь в направлении Брянска со стороны Дятьково, выехала на полосу встречного движения. И врезалась там в Hyundai Tucson под управлением 43-летнего мужчины. От удара японскую машину практически разорвало.

В результате аварии 36-летняя пассажирка Mazda от полученных травм скончалась на месте. В момент столкновения она находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Водителей обеих легковушек госпитализировали с тяжелыми травмами.