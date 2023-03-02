Брянские дороги стали смертельно опасны не только из-за боевиков ВСУ

Соцсети и новостные порталы едва успели переварить информацию о кровавом ДТП в Брянской области, как из региона посыпались новые, не менее шокирующие сообщения — об украинских диверсантах, устроивших нападение на приграничные населенные пункты.
Для начала напомним, что 1 марта, на местной автодороге «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью» произошло смертельное ДТП. Авария случилась между деревнями Фокино и Любохна. Согласно данным местной ГИБДД, около 10 часов утра 31-летняя женщина за рулем Mazda 626, двигаясь в направлении Брянска со стороны Дятьково, выехала на полосу встречного движения. И врезалась там в Hyundai Tucson под управлением 43-летнего мужчины. От удара японскую машину практически разорвало.
В результате аварии 36-летняя пассажирка Mazda от полученных травм скончалась на месте. В момент столкновения она находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Водителей обеих легковушек госпитализировали с тяжелыми травмами.
А утро 2 марта вновь заставило Брянскую область прогреметь по всем российским новостным ресурсам. Сначала по телеграм-каналам, а затем и в федеральных СМИ замелькали сообщения об атаке украинской диверсионной группы на приграничные деревни Любечаны и Сушаны.
Поначалу в «телеге» разгонялись вбросы по поводу сотен бандеровцев, пришедших с украинской территории. Которые, якобы, захватили в заложники десятки местных жителей и расстреляли школьный автобус. Позднее выяснилось, что укронацисты не пытались захватывать населенные пункты, а пришли с террористическими целями. Для начала на местной дороге между селами Брахлов в Новый Ропс бандиты расстреляли легковушку с тремя детьми. Водителя убили на месте.
Один из ребятишек, десятилетний мальчик, получил ранение в грудь. После чего сумел увести двух девчонок-пассажирок в лес. Когда нападавшие ушли, ребенок остановил проезжавшую машину, которая вывезла детей в безопасное место.
Что касается прочих «подвигов» беспредельщиков из ВСУ, то они смогли лишь взорвать в Сушанах электроподстанцию и газораспределительный пункт. Кроме того, оглядываясь и вздрагивая, боевики сняли упорото-пропогандистский ролик на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт». Судя по всему, сразу после этого «херои» под грохот крупнокалиберного пулемета подоспевших российских подразделений, спешно ретировались с территории РФ.