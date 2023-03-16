Власти потратят миллиарды рублей налогоплательщиков на тоннель под Транссибирской магистралью

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Согласно проектной документации, инвестиции в строительство тоннеля под Транссибирской магистралью составят 3,1 млрд. рублей. А помогут в этом законопослушные налогоплательщики страны.
Мирон Горин

Работать над объектом намерен питерский «Стройпроект». Выделенные из бюджета Кировской области средства должны быть освоены в 2024 году. Согласно плану, строительство тоннеля завершится в 2027 году.

«На совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Министерство транспорта официально подтвердило, что будет рассмотрен вопрос выделения средств на строительство объекта из дополнительных источников», — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Судя по всему, помимо бюджетных средств, в помощь реализации проекта будут подтянуты и сторонние инвестиции, вероятно, возложенные на коммерсантов.

кризис, безопасность дорожного движения, дорога, трасса
16 марта 2023
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