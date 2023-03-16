Власти потратят миллиарды рублей налогоплательщиков на тоннель под Транссибирской магистралью

Работать над объектом намерен питерский «Стройпроект». Выделенные из бюджета Кировской области средства должны быть освоены в 2024 году. Согласно плану, строительство тоннеля завершится в 2027 году.

«На совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Министерство транспорта официально подтвердило, что будет рассмотрен вопрос выделения средств на строительство объекта из дополнительных источников», — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Судя по всему, помимо бюджетных средств, в помощь реализации проекта будут подтянуты и сторонние инвестиции, вероятно, возложенные на коммерсантов.