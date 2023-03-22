Депутаты потребовали отменить систему «Платон»

Цены на проезд на российским трассам для большегрузов продолжают расти, многие перевозчики уже сократили количество и поездок, и автомобилей. Дабы не довести ситуацию до возможного сбоя поставок жизненно важных товаров, включая продукты питания, как это, к слову, произошло в ряде европейских стран, бизнесмены и депутаты призвали кабмин и ЦБ посодействовать в отмене системы «Платон», разоряющей и без того обедневшую отрасль.

- Многие поборы с автогрузоперевозчиков вводятся под предлогом того, что большегрузы наносят ущерб дорогам. Но у нас все-таки профильное ведомство называется не Министерством дорог, а Министерством транспорта, и подход к отрасли должен быть иной. К сожалению, грузовые перевозки остаются одним из наиболее пострадавших сегментов и при этом наименее защищенных государством. Несмотря на наше принципиальное несогласие с системой «Платон», она сохраняется, и тарифы растут, — заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Стоит отметить, что около 70% всех товаров в России перевозится грузовым автотранспортом, но вместо помощи отрасль по-прежнему продолжают «доить».

Глава Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин отметил, что вопросы перевозчиков зачастую попросту не хотят слышать в «высоких кабинетах», однако в столь сложные для страны времена определенные меры просто обязаны быть проработаны, став основой для новых законодательных инициатив.