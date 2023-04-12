Китайцы научат россиян строить дороги

В апреле сотрудники российской госкомпании освоят курсы по дорожному строительству на базе китайского учебного заведения. Программа, к слову, была разработана экспертами исследовательских институтов КНР.

Наши строители изучат опыт китайских коллег на успешных примерах создания мегапроектов высокоскоростных магистралей, а также применения проходческих щитов сверхбольшого диаметра в горном рельефе и использования всевозможных инновационных материалов.

Соответствующее соглашение уже подписано сторонами. А как это отразится на практике, вероятно, скоро узнаем. Главное, чтобы инвестиции в развитие инфраструктуры действительно оказались «закатанными» в асфальт, а не мимо него, к чему, впрочем, российские водители уже давно привыкли.