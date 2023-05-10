Платный объезд Краснодара на М4 «Дон» откроют 10 июня

— У нас два узких места: обход Аксая и обход ДЗОКа («Дальний западный обход Краснодара»). Это 86,7 км новых дорог, которые мы на полтора года раньше сдадим. 10 июня планируем участок открыть, что позволит расшить узкие места. Мы знаем, что трасса М4 сегодня самая востребованная, — сказал Петушенко в ходе встречи с премьер-министром РФ.

Напомним, что в конце января 2023 года распоряжением правительства был установлен платный режим проезда по участку «Дальний западный обход Краснодара» трассы М4 «Дон» — вплоть до 30 июня 2122 года. В качестве бесплатной альтернативы водителям предлагаются два пути.

Первый включает трассу Краснодар — Ейск, сам Краснодар, трассу А−289 и дорогу А−290. Протяженность этого маршрута — 58 км. Второй проходит по трассе М4 «Дон», далее через город Краснодар, а затем также по шоссе А−289 и А−290. Длина этого варианта объезда нового участка «платника» — 64 км.