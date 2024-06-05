Штрафы за неоплаченный проезд по скоростным трассам увеличат в несколько раз

С 1 сентября 2024 года действующие штрафы за «безбилетный» проезд по платным дорогам останутся только на федеральных трассах — на региональных введут собственные «тарифы». Так, например, в Москве и Санкт-Петербурге размер денежного наказания может вырасти сразу в несколько раз.

Как сообщает «Коммерсант», комиссия Мосгордумы по ЖКХ рекомендовала принять поправки к столичному КоАП, которые увеличивают штраф за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам — Московскому скоростному диаметру (МСД) и проспекту Багратиона — до 3-10 тыс. рублей для легковых авто и до 5-15 тыс. рублей для грузовиков и автобусов. В столице «письма счастья» будет рассылать Московская административная дорожная инспекция — через пять дней после «безбилетной» поездки. Однако если погасить задолженность в течение 20 дней после вынесения постановления, то оно автоматически аннулируется.

В Московской области планируется ввести штраф 1,5-5 тыс. руб. за проезд по строящимся дорогам — Мытищинской хорде (северном дублере МКАД между Дмитровским и Ярославским шоссе, который откроется в конце 2024 года) и Южно-Лыткаринской автодороге (юго-восточный дублер МКАД, запуск — 2025 год).

В Санкт-Петербурге городской комитет по транспорту будет наказывать за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру — штраф составит 3 тыс. руб. для физических и 30 тыс. руб. для юридических лиц.

Остается добавить, что окончательное решение пока не принято, и, например, Мосгордума рассмотрит соответствующий закон только 5 июня. В настоящее время, напомним, штрафы за неоплату проезда по скоростной трассе по всей России едины: 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов (ст. 12.21.4 КоАП). Наказывает неплательщиков Ространснадзор, а средства, полученные от «забывчивых» водителей, поступают в федеральный бюджет.