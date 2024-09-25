Автомобилисты могут оплатить проезд по некоторым «платкам» по-новому

Россиянам официально разрешили вносить деньги за проезд по некоторым платным дорогам с помощью портала госуслуг. Сервис для этого создавался совместно Минтрансом и Минцифры. Новая опция доступна автомобилистам при проезде по ЦКАД и трассе М-12 «Восток».

Чтобы оплачивать проезд по «платке» новым способом, необходимо добавить информацию о своем автомобиле в личный кабинет «Госуслуг». После этого водитель сможет пользоваться сервисом оплаты, ему начнут приходить соответствующие оповещения. В течение суток появятся данные о совершенной поездке.

В «Автодоре» фиксируют информацию о номерных знаках автомобиля, когда он выезжает на платную трассу. После этого сведения поступают на портал госуслуг во все смежные разделы, связанные с машиной. Пользователь сервиса получает возможность оплатить поездку, избежав штрафа. Необходимо расплатиться в течение пяти дней. Для корректной работы этой системы может потребоваться обновление мобильного приложения, отметили в «Автодоре».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в нашей стране появится база данных машин, которые ездят по платным дорогам. Так будут бороться с любителями не оплачивать проезд, сейчас «зайцев» в среднем 3-4%.