На вес золота: цены на бензин в России обгоняют инфляцию

Цены на бензин и дизель в России за редким исключением движутся только вверх. Нынешний год едва ли мог стать исключением, учитывая темпы инфляции. Портал «АвтоВзгляд» узнал, как сильно подорожало автомобильное топливо с начала 2024 года.

Все наиболее популярные среди россиян типы моторного топлива заметно подорожали с начала года, констатирует генеральный директор АНО «Институт доказательной экономики» Григорий Баженов. И это выводы, основанные на данных о ценах на АЗС, собираемых на ежедневной основе. В выборке более 15 тысяч заправок в 81 регионе России, с которых поступают сведения обо всех типах предлагаемого автовладельцам топлива.

Если розничные цены на АИ-92 в среднем по России с начала января по начало октября 2024-го выросли лишь на 5,33%, а на «дизель» еще скромнее — на 4,68%, то АИ-98 и АИ-100 стали существенно дороже — на 14,42% и 14,61% соответственно.

Не обошлось и без чисто региональных аномалий. В некоторых регионах страны стоимость 92-го и 95-го поднялась сопоставимо с общим удорожанием «премиальных» 98-го и 100-го. Своего рода лидером в этом смысле стала Республика Тыва, где средняя цена на АИ-92 повысилась на 14,2%, на АИ-95 — на 14,4%. Есть, впрочем, и обратные примеры. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе отдельные типы топлива даже подешевели. Заметнее всего — 92-й (на 2,7%) и дизель (на 9%).

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Среди наиболее популярных сетей АЗС самым заметным повышением цен отметились Neste (Аи-92 — на 7,2%, АИ-95 — на 8,3%, солярка — на 6,2%), ННК (6,1%, 6,1%, 4,8%) и Башнефть (5,8%, 6,5%, 5,9%). Минимальный рост — на заправках «Газпрома» (АИ-92 — на 2,3%, АИ-95 — на 2,2%, дизтопливо — на 3,0%). Впрочем, как уточняет гендиректор АНО «Институт доказательной экономики», из этой выборки были исключены некоторые регионы, где она слишком мала.

При этом, если судить по данным Росстата, повышение цен на бензин на протяжении последних девяти недель, начиная с последних чисел июля, опережает темпы инфляции почти на 2 процентных пункта. И это несмотря на то, что период высокого спроса уже позади, и, например, в прошлом году в конце сентября цены на заправках снижались. То есть удорожание продолжается, и пока сложно сказать, остановится ли оно в ближайшие недели, отмечает эксперт.