В Москве появятся три новые платные автодороги

Создание новых автомобильных трасс в столице общей протяженностью 41,7 км обойдется более чем в 230 млрд рублей. Цена проезда по ним пока не названа. Вероятнее всего, ее озвучат, когда строительство уже будет подходить к концу. Ожидается, что оно займет от четырех до шести лет. Самой длинной и дорогостоящей станет трасса, которая протянется от метро «Войковская» до Москва-Сити.

На данный момент Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы закончил собирать заявки от потенциальных участников на конкурс по строительству трех новых платных магистралей. Приходится привлекать дополнительные ресурсы из-за стоимости и сложности проектов, сообщает «Коммерсантъ».

Дорогущую магистраль от «Войковской» до Москва-Сити проложат вдоль МЦК. По смете ее стоимость составляет 149,3 млрд рублей при протяженности 22,5 км. Новый отрезок длиной 11,3 км за 30,5 млрд рублей соединит Севастопольский проспект и улицу Трофимова. Еще 51,7 млрд рублей уйдет на то, чтобы связать улицы Живописную и Свободы. Дороговизну объясняют необходимостью переноса инженерных сетей и плотной застройкой в будущих районах.

По словам представителей столичной мэрии, эффективность подобного решения показал эксперимент с проспектом Багратиона. В конце ноября будут определены потенциальные подрядчики, которые прошли во второй тур конкурса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что штрафы для «зайцев» на платных дорогах хотят увеличить больше, чем в 6,5 раза.