Путин подтвердил планы строительства новой автодороги

Российский лидер Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем нашей страны. Президент анонсировал запуск четырехполосного движения со всеми его преимуществами. Часть новой трассы уже готова — это 40-километровый участок, соединивший Таганрог и Мариуполь.

По словам Владимира Путина, еще одна дорога пройдет между Мариуполем и Донецком. Ее протяженность составит около сотни километров. Глава государства уточнил, что речь идет о 97 км дорожного полотна, сообщает ТАСС.

В течение трех лет РФ планирует привести всю дорожную сеть Донбасса и Новороссии в нормативное состояние, добавил президент.

Владимир Путин озвучил подробности о появлении автодороги вокруг Азовского моря, подводя итоги года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. Президенту задавали вопросы жители нашей страны и журналисты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России одобрили план строительства платных дорог до 2030 года. На это дополнительно выделят 877 млрд рублей. Власти приняли решение повысить общий объем вливаний из бюджета до 1,052 трлн рублей.