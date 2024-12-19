Путин подтвердил планы строительства новой автодороги

По словам Владимира Путина, еще одна дорога пройдет между Мариуполем и Донецком. Ее протяженность составит около сотни километров. Глава государства уточнил, что речь идет о 97 км дорожного полотна, сообщает ТАСС.
В течение трех лет РФ планирует привести всю дорожную сеть Донбасса и Новороссии в нормативное состояние, добавил президент.
Владимир Путин озвучил подробности о появлении автодороги вокруг Азовского моря, подводя итоги года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. Президенту задавали вопросы жители нашей страны и журналисты.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России одобрили план строительства платных дорог до 2030 года. На это дополнительно выделят 877 млрд рублей. Власти приняли решение повысить общий объем вливаний из бюджета до 1,052 трлн рублей.