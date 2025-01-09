13

Назван размер платы за проезд по Мытищинской хорде

Власти Подмосковья обнародовали тарифы

Для водителей легковушек стоимость проезда по северному дублеру МКАД — Мытищинской скоростной хорде — составляет 238 рублей или 14,8 рублей за километр. Пока хорда эксплуатируется в бесплатном тестовом режиме. Необходимо завершить определенные юридические процедуры для введения платного проезда. Техническая готовность для этого уже есть.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Назван размер платы за проезд по Мытищинской хорде

Как сообщает «Коммерсантъ», о запуске платного режима на Мытищинской хорде отдельно сообщит ее оператор — компания «Транстолл» (дочерняя структура группы ВИС). Тарифная сетка подробно расписана у нее на сайте. В зависимости от категории транспортного средства штраф за неоплаченный проезд составит от 3 до 15 тыс. рублей. Для реализации наказания рублем Мособлдума должна принять соответствующие поправки к региональному КоАП.

Мытищинская хорда оборудована системой «Свободный поток». То есть на ней нет шлагбаумов. Счет на оплату за проезд выставляется автоматически — камеры зафиксируют номерные знаки проезжающего автомобиля. Поначалу плату нужно будет вносить на сайте «Транстолла», в феврале это появится альтернатива в виде сторонних транспондеров. Например, «Автодора» или владельцев других платных дорог.

По мнению экспертов, цена проезда по новой трассе является доступной для автовладельцев. Скорее всего, она будет пользоваться особенной популярностью в пятницу, субботу и воскресенье вечером для объезда пробок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что движение по Мытищинской хорде запустили в середине декабря.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует