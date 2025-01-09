Назван размер платы за проезд по Мытищинской хорде

Для водителей легковушек стоимость проезда по северному дублеру МКАД — Мытищинской скоростной хорде — составляет 238 рублей или 14,8 рублей за километр. Пока хорда эксплуатируется в бесплатном тестовом режиме. Необходимо завершить определенные юридические процедуры для введения платного проезда. Техническая готовность для этого уже есть.

Как сообщает «Коммерсантъ», о запуске платного режима на Мытищинской хорде отдельно сообщит ее оператор — компания «Транстолл» (дочерняя структура группы ВИС). Тарифная сетка подробно расписана у нее на сайте. В зависимости от категории транспортного средства штраф за неоплаченный проезд составит от 3 до 15 тыс. рублей. Для реализации наказания рублем Мособлдума должна принять соответствующие поправки к региональному КоАП.

Мытищинская хорда оборудована системой «Свободный поток». То есть на ней нет шлагбаумов. Счет на оплату за проезд выставляется автоматически — камеры зафиксируют номерные знаки проезжающего автомобиля. Поначалу плату нужно будет вносить на сайте «Транстолла», в феврале это появится альтернатива в виде сторонних транспондеров. Например, «Автодора» или владельцев других платных дорог.

По мнению экспертов, цена проезда по новой трассе является доступной для автовладельцев. Скорее всего, она будет пользоваться особенной популярностью в пятницу, субботу и воскресенье вечером для объезда пробок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что движение по Мытищинской хорде запустили в середине декабря.