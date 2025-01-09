Проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска стал еще дороже

Об индексации стоимости проезда объявила Северо-Западная концессионная компания — оператор этого участка трассы М-11. Стартовый тариф для большинства — сотня «целковых», если вы хотите прокатиться ночью в будний день от столицы до Шереметьево-2 или ЦКАД.
Ценник на проезд зависит от дня недели, времени суток и протяженности маршрута. В иных случаях придется расстаться с суммой в районе 1500 рублей. И то, если вы — владелец легкового автомобиля или мотоцикла. Для грузовиков будет еще дороже.
Немного сэкономить поможет транспондер: при его использовании вилка цен составит от 50 до 1180 рублей. А покупка абонемента дает шанс не оплачивать аж до 65% стоимости одной поездки.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о размере платы за проезд по Мытищинской хорде. Чтобы увеличить пропускную способность новой трассы, от шлагбаумов решили отказаться.