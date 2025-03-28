Водителей прижмут: правила парковки в аэропорту «Шереметьево» изменят с 1 апреля

С 1 апреля в порту введут новые правила для автомобилистов, нарушение которых грозит лишними расходами. Но при этом основные тарифы на парковку останутся прежними. Просто руководство воздушной гавани решенило сильнее наказывать рублем водителей, которые дольше положенного будут задерживаться на площадях аэровокзала для посадки и высадки пассажиров.

Власти воздушной гавани не интересует комфорт пассажиров, ведь главное для них — деньги

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале аэропорта. Пени для автомобилистов за превышение лимита стоянки в зонах «Вылет» и «Прилет» увеличат на тысячу рублей — до 4000 «целковых» в час. В такую же сумму обойдется третий и последующие въезды в течение двух часов подряд. Столько же придется выложить за потерянный парковочный билет.

В «Шереметьево» призвали пользоваться официальными парковками аэропорта, если требуется больше времени для посадки/высадки пассажиров. Штатные стоянки работают в режиме 24/7, оснащены видеокамерами и переходами к терминалам. А привокзальные площади являются частью зоны авиационной безопасности.

Длительные остановки в таких местах, уверены транспортники, ненужный риск и для пассажиров, и для логистики. При этом уточняется, что нововведения направлены на борьбу с возможными «пробками», а вовсе не с безопасностью. О комфорте встречающих/провожающих, как и о отлетающих/прилетающих никто, как всегда, не думает. И тех, и других все заставляют делать на бегу.

Ране портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему на подъездах к аэропорту «Шереметьево» то и дело случаются очень странные ДТП.