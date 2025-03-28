Водителей прижмут: правила парковки в аэропорту «Шереметьево» изменят с 1 апреля

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале аэропорта. Пени для автомобилистов за превышение лимита стоянки в зонах «Вылет» и «Прилет» увеличат на тысячу рублей — до 4000 «целковых» в час. В такую же сумму обойдется третий и последующие въезды в течение двух часов подряд. Столько же придется выложить за потерянный парковочный билет.
В «Шереметьево» призвали пользоваться официальными парковками аэропорта, если требуется больше времени для посадки/высадки пассажиров. Штатные стоянки работают в режиме 24/7, оснащены видеокамерами и переходами к терминалам. А привокзальные площади являются частью зоны авиационной безопасности.
Длительные остановки в таких местах, уверены транспортники, ненужный риск и для пассажиров, и для логистики. При этом уточняется, что нововведения направлены на борьбу с возможными «пробками», а вовсе не с безопасностью. О комфорте встречающих/провожающих, как и о отлетающих/прилетающих никто, как всегда, не думает. И тех, и других все заставляют делать на бегу.
Ране портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему на подъездах к аэропорту «Шереметьево» то и дело случаются очень странные ДТП.