Из-за мотофестиваля в Москве ограничат движение 26-27 апреля

В грядущие выходные — 26 и 27 апреля — в связи с проведением Московского мотофестиваля сотрудники ГАИ закроют для автомобилистов ряд улиц. Более того, уже с сегодняшнего дня и до 7:00 воскресенья будет недоступен участок Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция, уточнив, что в субботу с 8:00 до 19:00 движение транспорта ограничат от Мичуринского проспекта до дома 28с22 по улице Косыгина. Завтра с 11:40 последнюю вообще перекроют до окончания мотофестиваля, как и Большую Дорогомиловскую и Смоленскую.

То же самое касается Воробьевского шоссе и Бережковской набережной, а также Бородинского моста и внешней стороны Садового кольца.

Автомобильное движение в Первопрестольной начнет возвращаться в привычное русло по мере продвижения колонны мотоциклистов.