На трассе М-11 «Нева» ввели повышенные сезонные тарифы

Повышение оплаты призвано упорядочить поток дачников в выходные дни. Изменения коснутся только легковых автомобилей в пятницу, субботу и воскресенье, а также грузового транспорта без ограничений по дням недели.

В рабочие дни (с понедельника по четверг) стоимость проезда для легковых машин останется без изменений. То же самое касается поездок в выходные по направлениям, не связанным с дачными участками.

При этом для регулярных путешественников предусмотрены специальные абонементы, позволяющие сэкономить до половины стоимости проезда. Автовладельцам предлагаются три варианта: «Выходной день» (разовая поездка туда-обратно), «Дачный» (8 поездок) и пакет из 10 поездок. Все они доступны исключительно при использовании транспондера «М11 Подмосковье», который необходимо приобрести заранее.

Новые тарифы вводятся с целью снижения нагрузки на трассу в период активных загородных поездок и поддержания комфортного уровня движения.

Подробную информацию о стоимости проезда и условиях использования абонементов можно найти на официальном сайте оператора платной дороги. Сезонный режим будет действовать до 19 октября 2025 года.