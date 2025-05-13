На западе Москвы появится новый мост-парус через реку

В западной части Москвы началось строительство нового моста, который соединит район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Переправа длиной 250 метров и шириной около 30 метров будет иметь четыре полосы движения (по две в каждом направлении) и пешеходные тротуары.

Как сообщил портал Mos.ru, ссылаясь на телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина, этот инфраструктурный проект создаст дополнительный транспортный коридор в район Хорошево-Мневники и улучшит доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме.

Его конструкция в виде паруса станет не только функциональным транспортным объектом, но и новой архитектурной достопримечательностью столицы. На текущий момент строители уже забетонировали две из трех опор и отсыпали два полуострова. Важно отметить, что работы ведутся без нарушения судоходства по реке и не затрагивают парковые территории.

Новый мост станет важным элементом транспортной системы столицы, способствуя развитию территории и повышению мобильности жителей.