Стало известно, где в Москве ограничат движение машин до 2026 года

До конца текущего года в Первопрестольной планируют привести в порядок более трех десятков мостовых сооружений, из-за чего ограничат проезд автомобилей. Это будет происходить по полосам в порядке очередности.

Это связано с ремонтными работами на мостах

Об этом сообщает «Москва 24», ссылаясь на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. По его словам, в 2025 году строители займутся Строгинским мостом, Магистральной эстакадой и еще пятью аналогичными сооружениями на Можайском шоссе. Обновление ждет и пешеходный Патриарший мост.

В предстоящие планы ремонта входит замена экранов, защищающих от шума и грязи. Плюс барьерные и перильные ограждения, гидроизоляция, а также вентиляционное и насосное оборудование вкупе с трубопроводами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на западе Москвы появится новый мост-парус через реку.