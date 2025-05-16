Московским водителям объяснили, какие дороги и улицы закроют с 17 по 19 мая

Из-за проведения спортивных мероприятий в столице ограничат движение на Садовом кольце. Также происходящее затронет ряд других улиц. Об этом Госавтоинспекция Первопрестольной предупредила в своем официальном телеграм-канале. Уточняется, что дороги будут закрыты в разное время.

В частности, с полуночи и до 20.00 в предстоящую субботу начнут действовать ограничения на Зубовской улице, коснувшись отрезка от Дашкова переулка до Большой Пироговской. Кстати, по ней не удастся проехать от Зубовской до улицы Еланского. В проезде Девичьего Поля водителей ждут аналогичные сюрпризы, начиная от улицы Плющихи и заканчивая все той же Зубовской.

С шести утра и до финала мероприятий привычное движение автомобилей изменят на обоих направлениях Садового кольца. То же самое случится на Зубовской, начиная от Дашкова переулка и до Садового. С 13:30 и до окончания активности спортсменов не стоит ехать на Плющиху — от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского. На последней введут ограничения от Плющихи до Большой Пироговской.

В воскресенье придется объезжать стороной улицу Косыгина с 10:30 до 16:30. Подразумевается участок пути от Ленинского проспекта до Воробьевского шоссе.

Более того, в понедельник ожидаются ограничения в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое с 09:30 до 15:30.